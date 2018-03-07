川普貿易下重手 考驗中國戰略定力

（中央社北京7日綜合外電報導）中國以「戰略定力」應對美國總統川普的「美國優先」心態，而此政策已遭到最嚴厲考驗。
中國已遭遇美國對洗衣機、太陽能板徵收高額關稅，同時川普上週宣布，計劃對進口鋼鐵和鋁材課徵重稅。
彭博報導，今天又有消息人士指出，川普正醞釀對中國在美投資加強打壓，並提高各種中國產品的進口關稅，以報復中國被指竊取美國的智慧財產權。
兩名消息人士透露，川普當局可能以懲罰性關稅，結合美國外來投資審查委員會（CFIUS）的國安風險審查，對中國在美投資進行限制。
他們指出，華盛頓當局考慮的新措施，甚至可能超出國內安全的考量。
對川普陣營支持自由貿易人士更雪上加霜的是，白宮首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）昨天宣布請辭。
國際貨幣基金（IMF）前中國事務主管、康乃爾大學教授普拉薩（Eswar Prasad）指出：「中國會痛苦地了解到，川普政府不是他們原先所認為容易擺布的對手。」
「他們可能被迫做出大幅讓步，以使雙邊經濟關係平穩。」
近幾個月，中國準備了一系列改革，希望用以緩和美國眼中認定雙方存在不公平貿易，導致它與世界第2大經濟體中國間巨額貿易逆差，所引發的美國怒火。
北京領導人也謹慎提防貿易戰爆發，因為這可能導致糧食價格上揚。對中共來說，糧價上漲長期以來都是個政治敏感議題。
消息人士指出，中國國家主席習近平的首席經濟智囊劉鶴上週訪問華府時，曾告訴美國企業領袖，他將著手推動中國經濟改革。
分析家預估，中國將繼續推動金融業向全球開放，甚至可能將這項承諾當作談判議價工具。
北京當局繼續推動金融業開放的另一個理由是，這麼做符合中國利益，因為他們尋求吸引更多全球資本進入中國市場。（譯者：陳妍君/核稿：張佑之）1070307