川普貿易下重手 考驗中國戰略定力

（中央社北京7日綜合外電報導）中國以「戰略定力」應對美國總統川普的「美國優先」心態，而此政策已遭到最嚴厲考驗。

中國已遭遇美國對洗衣機、太陽能板徵收高額關稅，同時川普上週宣布，計劃對進口鋼鐵和鋁材課徵重稅。

彭博報導，今天又有消息人士指出，川普正醞釀對中國在美投資加強打壓，並提高各種中國產品的進口關稅，以報復中國被指竊取美國的智慧財產權。

兩名消息人士透露，川普當局可能以懲罰性關稅，結合美國外來投資審查委員會（CFIUS）的國安風險審查，對中國在美投資進行限制。