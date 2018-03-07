《名廟打卡》木柵忠順廟 守護台灣農業發展

木柵地區在先民渡海來台之時就開始發展，保儀大夫與保儀尊王的信仰在這裡非常盛行，當地人稱「尪公」，而今天要介紹的這座木柵忠順廟也有將近百年的歷史囉。

木柵忠順廟沒有常見的石獅子，而是兩匹馬。廟內共分五殿，主殿祭祀主神保儀大夫的張巡，陪祀為保儀尊王許遠以及張巡的妻子申國夫人。左右殿供奉觀音佛祖、關聖帝君、福德正神、地藏王菩薩、孚佑帝君等神明，也是台灣廟宇常見的「全包」的形式。

在之前的〈 保儀尊王與保儀大夫 帶您認識台灣雙忠信仰〉這篇文中有提到，台灣的「雙忠」信仰常有「尊號互易」的情形，而在木柵忠順廟內的保儀大夫是張巡、保儀尊王是許遠。

每年的農曆一月二十號是木柵忠順廟的年例繞境，由新店十四張斯馨祠恭請保儀大夫繞境，這是有歷史典故的，原來當年新店十四張地區多為農田，經常遭遇蟲害，影響農收，農民無以為計，因為「尪公」是農業的守護神，十四張地區的農民就恭請保儀大夫遶境祈福。

今日社會型態轉型，進入工商業的社會，但這個繞境年例就這麼流傳了下來，新店十四張地區也因為道路、捷運建設等因素，許多土地被徵收，因此從2015年開始，統一在「斯馨祠」舉辦恭迎保儀大夫的遶境。

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/