NOW球星／棒足雙棲　威爾森站上打擊區圓夢

NFL（國家美式足球聯盟）西雅圖海鷹的明星四分衛Russell Wilson（威爾森），「棒足雙棲」的他，今年從遊騎兵被交易到洋基，在春訓熱身賽也登場打擊，圓了他的夢想。

Wilson在2010年的大聯盟選秀會中，於第4輪被洛磯隊選走，遊騎兵在2013年透過規則五選秀把他挑走，在今年再被交易至洋基隊。

Wilson表示，自己從小就希望有天能為洋基打球，最喜歡的球員是Derek Jeter，如今他終於圓夢。

雖然大多數的時間都是在美式足球的人場上，不過Wilson在打擊練習時還是有模有樣，他在第一次的打擊練習，就轟出6發全壘打，技驚四座。



▲Russell Wilson。（圖／美聯社／達志影像）

Wilson在3月3日洋基對上勇士的熱身賽中上場代打，原本Wilson鎖定投手的第1球揮棒，不過他錯過了這個攻擊幾會，最後遭到三振，「如果我確實擊到那顆球（第1球），一定可以飛很遠。」

「我永遠會記得，當他們唱出我的名字，然後把我叫上場，我走向打擊區，洋基球迷們都為之瘋狂，我以前也是這樣為Derek Jeter加油，當走上打擊區，這種感覺、經驗，我永遠都不會忘記。」Wilson説。

Wilson上一次在職棒場上打擊，已經是2011年洛磯隊時期的事情，他在2010、2011年於小聯盟體系出賽93場，留下打擊率2成29、上壘率3成54、長打率3成56的成績。

事實上Wilson的出現，許多洋基球員認為是好事，Aaron Judge表示，可以向Wilson學習他如何準備一場比賽，比賽時在想什麼，類似這些細節，他來到這邊我感到很開心。

目前Wilson已經離開洋基春訓，飛到加州和海鷹隊進行NFL休賽季訓練，其實在洋基時，Wilson還是有進行美式足球的訓練菜單，也讓人期待，這位雙棲運動員，未來能再繳出怎麼樣的成績單。