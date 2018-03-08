NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
運動總覽棒球籃球綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈ATR新機　遠航今年將再引進2架人體第二層肌膚　以「布」喚起回憶跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
運動

NOW球星／棒足雙棲　威爾森站上打擊區圓夢

記者張育嘉／綜合報導2018/03/08 08:00
▲Russell Wilson。（圖／美聯社／達志影像）
▲Russell Wilson。（圖／美聯社／達志影像）

NFL（國家美式足球聯盟）西雅圖海鷹的明星四分衛Russell Wilson（威爾森），「棒足雙棲」的他，今年從遊騎兵被交易到洋基，在春訓熱身賽也登場打擊，圓了他的夢想。

Wilson在2010年的大聯盟選秀會中，於第4輪被洛磯隊選走，遊騎兵在2013年透過規則五選秀把他挑走，在今年再被交易至洋基隊。

Wilson表示，自己從小就希望有天能為洋基打球，最喜歡的球員是Derek Jeter，如今他終於圓夢。

雖然大多數的時間都是在美式足球的人場上，不過Wilson在打擊練習時還是有模有樣，他在第一次的打擊練習，就轟出6發全壘打，技驚四座。


▲Russell Wilson。（圖／美聯社／達志影像）

Wilson在3月3日洋基對上勇士的熱身賽中上場代打，原本Wilson鎖定投手的第1球揮棒，不過他錯過了這個攻擊幾會，最後遭到三振，「如果我確實擊到那顆球（第1球），一定可以飛很遠。」

「我永遠會記得，當他們唱出我的名字，然後把我叫上場，我走向打擊區，洋基球迷們都為之瘋狂，我以前也是這樣為Derek Jeter加油，當走上打擊區，這種感覺、經驗，我永遠都不會忘記。」Wilson説。

Wilson上一次在職棒場上打擊，已經是2011年洛磯隊時期的事情，他在2010、2011年於小聯盟體系出賽93場，留下打擊率2成29、上壘率3成54、長打率3成56的成績。

事實上Wilson的出現，許多洋基球員認為是好事，Aaron Judge表示，可以向Wilson學習他如何準備一場比賽，比賽時在想什麼，類似這些細節，他來到這邊我感到很開心。

目前Wilson已經離開洋基春訓，飛到加州和海鷹隊進行NFL休賽季訓練，其實在洋基時，Wilson還是有進行美式足球的訓練菜單，也讓人期待，這位雙棲運動員，未來能再繳出怎麼樣的成績單。

關鍵字nflmlb洋基四分衛russell wilson
14日回台主場　徐翊：信心拉回來霸氣三振大谷翔平　柯蕭：祝他好運

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan