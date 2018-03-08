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財經

別當窮人　有錢人只會更有錢

文／林奇芬2018/03/08 08:26
▲想要擺脫窮人命運，最簡單的作法，就是開始投資。（示意圖／取材自CC0圖庫）
▲想要擺脫窮人命運，最簡單的作法，就是開始投資。（示意圖／取材自CC0圖庫）

富比士年度富豪排行榜公布了，2018年全球首富換人當，由亞馬遜的創辦人貝佐斯以1120億美元資產，榮登全球首富寶座。比爾蓋茲在蟬聯18次冠軍後，終於讓出首富地位，而巴菲特也被推擠到第三名。但是，令人又羨慕又忌妒的是，去年全球前20大有錢人，財富增加1.2兆美元，有錢人的賺錢速度驚人。

亞馬遜近幾年來股價扶搖直上，已被列為美股最亮眼的股票，股價從2017年初每股757美元，到年底股價漲到1169美元，漲幅高達54%，但今年前二個月亞馬遜股價繼續狂飆，到3/6收盤股價1537美元，跟去年初股價相比，漲幅更高達103%。

貝佐斯財富年增392億美元
亞馬遜股價大漲，推升了貝佐斯財富，前一年他的身價是728億美元，短短一年內暴增到1120億美元，足足大增392億美元，因此一舉打敗比爾蓋茲與巴菲特。

但是，比爾蓋茲與巴菲特財富增長也不遑多讓，蓋茲今年身價900億美元，比去年增加40億美元，巴菲特今年身價840億美元，比去年成長84億美元。我記得巴菲特在2016年統計時，身價640億美元，短短二年內，巴菲特又賺進了200億美元。

有錢人靠資金賺錢，速度快
有時候人比人氣死人，有錢人賺錢速度就是比我們快、比我們多。給大家一個簡單的試算。如果你有100萬元，你很會投資，一年報酬率20%，一年賺到20萬元，大家都要給你拍拍手，說你好厲害。若換成巴菲特，目前身價840億美元，如果他一年報酬率也是20%，巴菲特一年就可以多賺168億美元。

20萬與168億美元的差距，可不是在報酬率上，而是在投資本金100萬元與840億美元的差距。換句話說，有錢人資金越多，賺錢速度越快。

想當富人，先增加投資本金
從上面差異就可以知道，財富累積的關鍵，不是看報酬率高低，更重要的是投入金額多寡。當你將每個月收入拿去買3C產品、旅行、吃美食，而不是拿去買股票、買基金，你就降低成為富人的機會。

但換一個做法，你每個月強迫自己投資，將薪水的10%、20%用定時定額的方式買股票、買基金，將資金投入到可以賺錢的資產上，長期下來，你的投資本金累積越來越多，你的獲利能力也會越來越高。

脫貧，從強迫投資開始
定時定額是一種強迫投資行為，紀律執行累積資產計畫。錢少的時候，每月3000元就可以開始，收入增加後，可以緩步提高投資金額到每月5000、1萬元，甚至更多。

此外，定時定額投資也是一個學習財富管理的過程。透過每個月投資，觀察市場變化，觀察所投資標的變化，經歷三、五年後，可以累積更多投資經驗與心得，增加財富管理能力。長期來說，學會投資管理能力，才是另一個更珍貴的財富。

所以，想要擺脫窮人命運，最簡單的作法，就是開始投資。每個月固定挪出一筆資金放入投資標的。初期建議可以先買台股基金，累積到某個目標金額後，可以擴大投資範圍，增加美股基金、亞股基金，或是想要買ETF(指數基金)、買個股都可以。不用再怨嘆你只是窮人，其實，你也可以讓自己加入富人群。（以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險）（作者為知名財經作家，致力推動大眾理財教育。）

關鍵字富比士富豪首富亞馬遜貝佐斯
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