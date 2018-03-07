專訪／金子昇來台工作遇偶像　許願：讓我出演五月天MV

43歲的日本演員金子昇演過無數電影及電視劇，最具代表的則是《百獸戰隊牙吠連者》，而他今年首次出演台劇《紡綞蟲的記憶》，劇中飾演一名拉麵店老闆島田伸司，他透露，曾為戲去朋友的麵店拜師學藝，自豪「客人要花錢的話，以我的廚藝絕對賣得出去」；除了老闆，金子昇也在劇中犧牲色相，花了3小時拍攝SM橋段，受訪時更不害羞的拿出手機，找出當時拍攝的限制級照片分享給記者，不論是演技或身材，都有十足的信心。

由文化部行動寬頻資助拍攝的戲劇《紡綞蟲的記憶》找來台、日藝人合作出演，劇中擔任拉麵店老闆的日籍演員金子昇，在上月初特地為戲來台宣傳，並抽空接受《NOWnews今日新聞》專訪，出道19年的他，是首次出演台灣導演執導的戲，心情緊張又雀躍，但也開心因作品結識台灣藝人莊凱勛，喊話下次他戲劇有要客串的角色，一定義不容辭飛來出演，更許願希望能在天團五月天MV中尬一角。



▲金子昇專訪。（圖／記者林柏年攝）

《紡》片中，島田伸司有兩句名言是「沒有愛，性就不老實。沒有性，愛就不踏實」以及「會說謊的女人，才是好女人」，問起金子昇是否認同？他非常贊同這想法，但透露跟太太認識20多年，無法再做出浪漫的舉動，老婆反而會覺得他很怪異。至於說謊，金子昇認為她一定常說謊，只是自己太遲鈍沒有發現，反倒是他常說謊被老婆拆穿。

金子昇出道至今19年，育有三名子女，但他卻不願意小孩踏入演藝圈，問起原因，他說：「我覺得這工作非常不安定，就連我下一個工作是什麼現在還不知道，這種有一餐沒一餐的職業，我不希望他們踏入這環境，可是他們還是想在演藝圈發展的話，我也只好支持他們。」雖然小孩目前對演藝圈生態一無所知，但金子昇透露，他們都會捧場自己作品，只是故事以小朋友年紀來說不易理解，所以至今從未與自己討論劇情。



▲金子昇專訪。（圖／記者林柏年攝）

戲齡相當豐富的金子昇，去年春天就來台拍攝該劇，除了認識台灣演員莊凱勛，更喊話希望能出演天團「五月天」的MV，「我來台灣拍戲的時候注意到了五月天，我很喜歡他們的歌，有機會的話想出演他們的MV，因為我覺得他們的MV即使不開聲音，都能知道劇情在表達什麼」。除此之外，他也表示因為接觸到台灣影業，從中學習到不少演技技巧，期盼下一個合作機會趕緊到來。《紡綞蟲的記憶》已在i‧active APP上架播出。



▲金子昇專訪。（圖／記者林柏年攝）