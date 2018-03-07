陳其邁喊團結高雄　三對手展民主風度願全力輔選

民進黨 7 日公布高雄市長初選民調，由民進黨立委陳其邁勝出，陳其邁隨後在臉書貼文表示，初選的結果不是勝敗，而是責任的託付。他也相信，只有「虛心才能促成團結，也只有團結才能成就高雄」 。

陳其邁指出，他首先要感謝前市長謝長廷、現任市長陳菊，在任內對高雄全心全意的付出，將海洋首都蛻變成為宜居的城市。他並特別感謝陳菊讓高雄變成綠色執政品質保證的典範，也謝謝民進黨立委劉世芳選擇成全高雄、展現了謙讓的政治家氣度與胸襟。

陳其邁說，他也要感謝初選過程中的三名優秀同志管碧玲、林岱樺、趙天麟的互相砥礪與集思廣益，都是為了讓高雄更好，也充分體現了民進黨支持者與高雄市民的期待，展現民主風度。