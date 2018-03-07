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政治

陳其邁喊團結高雄　三對手展民主風度願全力輔選

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/08 00:02
▲民進黨7日公布高雄市長初選民調，由民進黨立委陳其邁勝出，陳其邁隨後在臉書貼文表示，初選的結果不是勝敗，而是責任的託付。（圖／翻攝自陳其邁臉書 , 2018.3.7）
▲民進黨7日公布高雄市長初選民調，由民進黨立委陳其邁勝出，陳其邁隨後在臉書貼文表示，初選的結果不是勝敗，而是責任的託付。（圖／翻攝自陳其邁臉書 , 2018.3.7）

民進黨 7 日公布高雄市長初選民調，由民進黨立委陳其邁勝出，陳其邁隨後在臉書貼文表示，初選的結果不是勝敗，而是責任的託付。他也相信，只有「虛心才能促成團結，也只有團結才能成就高雄」 。

陳其邁指出，他首先要感謝前市長謝長廷、現任市長陳菊，在任內對高雄全心全意的付出，將海洋首都蛻變成為宜居的城市。他並特別感謝陳菊讓高雄變成綠色執政品質保證的典範，也謝謝民進黨立委劉世芳選擇成全高雄、展現了謙讓的政治家氣度與胸襟。

陳其邁說，他也要感謝初選過程中的三名優秀同志管碧玲、林岱樺、趙天麟的互相砥礪與集思廣益，都是為了讓高雄更好，也充分體現了民進黨支持者與高雄市民的期待，展現民主風度。

陳其邁強調，「團結成就高雄」，要成就高雄就必須團結全黨、團結所有市民。初選的結果不是勝敗，而是責任的託付。從現在起，他會以更謙卑的態度，誠懇拜託團結每一位同志及市民參與高雄市的進步。他也相信，只有「虛心才能促成團結，也只有團結才能成就高雄。」

至於落敗的立委趙天麟，也展現民主風範，他表示，已經致電向陳其邁道賀，並祝福他在年底的市長選舉順利高票當選，承擔大高雄下階段的發展重任。

林岱樺也表示，初選的結束，是讓民進黨在 2018 縣市首長大選團結向前的逗點，她會全力輔選陳其邁。

管碧玲則說，辜負了大家的期待，感到非常抱歉，十二萬分感謝支持者一路相伴，陪她堅持到這裡。她知道大家會傷心，但請不要傷心太久，為高雄，必須團結，全力輔選陳其邁。

關鍵字陳其邁管碧玲劉世芳林岱樺趙天麟
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