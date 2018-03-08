巷仔內》邱明玉／「柯蔡密會」打啥算盤？

「柯蔡密會」除了指蔡總統與柯文哲在今年 1 月曾經私下會面，「並談及敏感的選舉議題，還有兩岸政策、及雙方未來是否合作」，對於這項傳聞，否認的民進黨高層就直言，「這怎麼可能，以總統的高度，會去跟台北市長談兩岸政策嗎？」「更何況柯文哲還是個大嘴巴！」

就在民進黨遲遲不願表態，是否要跟台北市長柯文哲合作，一個「柯蔡密會」的消息在綠營炸翻鍋。消息指出，「蔡總統與柯文哲曾在一月會面，與會者還有民進黨祕書長洪耀福，及民進黨台北市黨部主委黃承國」，特別的是，被點名的綠營這方，全都否認有密會這件事，反倒是男主角柯文哲，一反快人快語的個性，不願正面回應，耐人尋味。

民進黨這方講的直白，柯文哲這邊的態度更是有趣，他6日受訪時，對「柯蔡密會」這件事，一直顧左右而言他，一下子說他常常跟蔡總統見面，一下子又說「這個沒必要跟你們公開」，最後更語出驚人的說，「記不起兩個月前發生什麼事。」

誰不知道柯文哲記憶力之好，連二、三十年前，台大急診室主任任內發生的事都如數家珍，難道是犯了老人症頭「遠的事記得清清楚楚，近的忘光光」，而且雙方見面的事，有就有，沒有就沒有，特別是對柯文哲這種標榜公開、透明的人，這次反而打起迷糊仗，真不知柯文哲是真的學壞了？還是終於露出本性？

其實在兩相對照下，不難看出這個「柯蔡密會」是哪方放出的消息。問題是，柯陣營放出這樣消息的目的何在？其實除了是要跟綠營基層表達說「柯文哲跟民進黨關係很好」外，也突顯柯文哲對民進黨不斷放話的憂慮。

民進黨面對基層支持者對柯文哲的反彈，還有黨內參選者姚文智、呂秀蓮的挑戰，甚至還有蘇煥智退黨的步步進逼，也不得不祭出一些安撫的手段，除了傳出要姚文智力拚 25% 支持度的「天險」外，包括陸續透過名嘴釋出「黨中央在找尋黑馬、重量級人士」、「第三種可能性」等傳言。

回歸現實，如果真的有所謂的「黑馬」、「重量級人士」，藍綠早就搶破頭了，不會到現在，藍營還在苦等蔣萬安回頭，綠營數來數去，數不出鄭麗君以外的人。民進黨放這種話，無非是要給柯文哲示警，「不要太唱秋，我還是可以不跟你合作的。」

聰明如柯文哲，當然不會不知道民進黨的算盤在打什麼，面對民進黨不斷的傳言，乾脆也來放一個「柯蔡密會」的傳聞，刻意營造出不是他求見蔡英文，而是「蔡英文找柯文哲共商大局」的形勢反制。

話說回來，以最新民調顯示，柯文哲在燈節後的滿意度僅 48%，這也顯示柯文哲不再是人氣居高不下的危機，當然藍綠也相中這點，認為柯文哲不再是不可能打敗的巨人，因此選將紛紛出籠，柯文哲與其在政治上機關算盡，不如回歸市政上力求表現，才是正道。