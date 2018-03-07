大陸易地扶貧　搬遷規模將破千萬人

劉永褔在13屆全國人大一次會議記者會說，大陸決定在「十三五」期間要對1000萬的建檔立卡貧困人口實施易地扶貧搬遷。在這個實施過程中，還有一部分會是同步搬遷的人員，所以總規模會大於1000萬。這是一項大工程，也是這一次脫貧攻堅的一場硬仗，數量相當的大，工作量也相當的大，現在這項工作進展順利，民眾都非常擁護，從搬出去的人來看，多數是已經開始逐步脫貧。

中國大陸國務院總理李克強日前在「政府工作報告」中提到，五年來，脫貧攻堅取得決定性進展，貧困人口減少6800多萬，易地扶貧搬遷830萬人，相關數據引起全球注目。中國大陸國務院扶貧辦主任劉永褔今（7）日進一步表示，易地扶貧是項大工程，更進一步指出，未來總規模會大於1000萬人。

劉永褔強調，在中共總書記習近平的領導下，全黨、全社會合力扶貧，創造了減貧史上最好成績。他說2012年底，大陸有9899萬貧困人口，到了2012年大減至3046萬人，年均減少1370萬人，幾乎是上世紀80年代到2000年年均600萬、和2001年到2010年年均700萬的兩倍。

此外，2012年底時，全大陸有823個貧困縣，2016年首次出現貧困縣總量的減少，摘帽了28個縣，預計2017年還會摘帽120多個縣市，兩年減少150個，也是一項相當亮眼的成績。

劉永富表示，這證明黨中央的決策部署是完全正確、符合實際的，下一步，就是要在堅持前幾年脫貧攻堅經驗的基礎上，進一步完善制度、改進政策、創新舉措，加大深度貧困地區攻堅的力度，進一步轉變工作作風，加強對幹部和貧困群眾的培訓等，確保打贏脫貧攻堅戰。「我們現在不僅要打贏，也有這個信心能夠打好這個攻堅戰。」

劉永富也將「一帶一路」建設和扶貧工作做結合，他說「一帶一路」促進各國經濟的發展，有利於減貧，「我們可以在大的框架下進行一些減貧的合作和交流」、「習近平總書記發出的一帶一路倡議，和要共同建設一個沒有貧困的人類命運共同體的倡議，都是一致的」。

