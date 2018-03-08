今日星正妹／沈依柔瘋狂迷重訓　練出魔鬼般好身材

沈依柔接觸重訓大概有 1 年半的時間，她說一開始也是跟一般的女生一樣，健身就是想要變瘦一點，讓自己的身材更好。剛開始的時候都只有在做跑步和有氧，後來是遇到一位教練，給了沈依柔正確的運動觀念，並教她做重訓，從此迷上重訓並持續自主訓練。

有著清秀臉龐、甜美笑容的沈依柔，從她纖細外型看不出她熱愛健身及重訓，且練出魔鬼般的好身材。



▲沈依柔觸重訓大概有 1 年半的時間。（圖／記者林柏年攝，2018.3.8）

沈依柔說，「以前我其實從來都不胖，可是看上去沒有這麼結實」。她覺得重訓對自己最大的改變，就是現在整個體態在視覺上都變得比較好。另外在做重訓的時候，訓練重量慢慢增加，可以做的東西越來越多，也會有成就感。當沈依柔將訓練成果 po 在粉絲團及社群軟體上，朋友們看到都很驚訝，覺得她個子這麼小居然可以練到這麼壯。她也很開心自己健身的成果激勵了周遭的朋友開始健身和運動。



▲沈依柔練出結實的背肌。（圖／沈依柔提供，2018.3.8）

除了健身，沈依柔也愛彈吉他。她從國小六年級的時候開始彈木吉他，當時喜歡的是像伍佰、BEYOND 之類的音樂。「我第一次在木吉他上彈出 BEYOND 的《光輝歲月》前奏 SOLO 時，第一次覺得可以跟 CD 裡彈出一樣的旋律，那時就開始非常喜歡吉他了」。後來沈依柔大學時存錢買了第一把電吉他，彈到現在。



▲第一次彈出跟 CD 相同的旋律後，讓沈依柔從此非常喜歡吉他。（圖／記者林柏年攝，2018.3.8）

沈依柔彈吉他大概 2 年多就開始自彈自唱並嘗試做一些創作。她說當遇到惱人事情的時候，彈吉他可以讓她專注，就不會去想這些煩人的事；而在想抒發一些自己的想法或是感覺的時候，也會嘗試去做一些創作。



▲沈依柔彈吉他大概 2 年多就開始自彈自唱並嘗試做一些創作。（圖／記者林柏年攝，2018.3.8）

沈依柔從 2 年前開始拍廣告，並接觸 MV，後來被經紀人發掘並建議她往演員的工作去發展而開始拍戲。她希望自己可以成為一名更專業的演員，演出一些令大家印象深刻的角色，並且有更多的作品可以呈現給大家。



▲沈依柔希望未來有更多的戲劇作品可以呈現給大家。（圖／記者林柏年攝，2018.3.8）