草草戲劇節喜迎十周年　「拾圓」重新檢視自己生命故事

阮劇團團長汪兆謙表示，今年草草戲劇節推出的劇碼「拾圓」，由阮劇團副團長陳盈達擔任總導演，率領30位來自台灣各地的素人及青少年，經過長達半年的戲劇課程、集體創作後，重新檢視自己的生命故事編成戲劇粉墨登台。

嘉義在地阮劇團每年三月初春舉辦的草草戲劇節，多年下來已成為當地規模最大的民間自辦藝術節，今年以「拾圓」為主題喜迎十周年，將於3月17日、18日、24日、25日兩個週末在嘉義縣表演藝術中心熱鬧登場，有戲劇、演唱、影展、講堂及巿集等，超過上百場的演出全區盛大展開，歡迎民眾一起隨著草草戲劇節迎接美麗的春天。

除了劇場演出外，草草戲劇節絕大多數的展演活動都在戶外草地上舉行，包括與嘉義獨立書店聯盟書式生活合辦戶外講座、由草草電影學校學員策展並結合金甘蔗影展的星光場電影放映，另外將有80組戶外藝術市集、9場不插電演唱會、以及來自馬來西亞、日本等國內外共40組的表演團隊，每個時刻都將有不同演出在園區輪番上演，共同帶來一場草地饗宴，要讓民眾從踏入園區開始，就感受到專屬於草草戲劇節的特殊氛圍。

汪兆謙提到，主題「拾圓」除了呼應十年有成，也是回應草草戲劇節的初衷，「一群人一起完成一件事」。包括文化部與嘉義縣政府的支持，家樂福文教基金會的參與、嘉友電子專案贊助、活動夥伴有兒菈菈樹花園及嘉義書式生活共同策劃，匯聚了產官學各界力量、觀眾的參與支持，草草戲劇節終能走到第十年。為了感謝大家的支持，也開啟第十屆草草戲劇節的序幕，阮劇團於3月16日晚上7點，將在表演藝術中心戶外夏荷廣場舉辦開幕活動，現場並將播放草草影展開幕片、也是首次在嘉義放映的「紐約哈哈哈」，歡迎民眾一同前來參與同樂。更歡迎雲嘉地區民眾在3月17、18、24、25日一同前來草草藝術節。

不過劇團希望今年開始，將草草戲劇節轉型為收費型的戲劇節，希望這樣的嘗試能讓戲劇節有更良性的運轉，也能提供民眾更多樣更精彩的內容。