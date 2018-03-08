NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈交通號誌成謎題　南屯警花寓教於樂微型保險　雲縣有效率完成理賠事宜跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

草草戲劇節喜迎十周年　「拾圓」重新檢視自己生命故事

記者邱嘉琪╱嘉義報導2018/03/08 08:43
▲今年草草戲劇節推出劇碼「拾圓」，年輕人以戲劇展現生命力。（圖／阮劇團提供 , 2018.03.07）
▲今年草草戲劇節推出劇碼「拾圓」，年輕人以戲劇展現生命力。（圖／阮劇團提供 , 2018.03.07）

嘉義在地阮劇團每年三月初春舉辦的草草戲劇節，多年下來已成為當地規模最大的民間自辦藝術節，今年以「拾圓」為主題喜迎十周年，將於3月17日、18日、24日、25日兩個週末在嘉義縣表演藝術中心熱鬧登場，有戲劇、演唱、影展、講堂及巿集等，超過上百場的演出全區盛大展開，歡迎民眾一起隨著草草戲劇節迎接美麗的春天。

阮劇團團長汪兆謙表示，今年草草戲劇節推出的劇碼「拾圓」，由阮劇團副團長陳盈達擔任總導演，率領30位來自台灣各地的素人及青少年，經過長達半年的戲劇課程、集體創作後，重新檢視自己的生命故事編成戲劇粉墨登台。

除了劇場演出外，草草戲劇節絕大多數的展演活動都在戶外草地上舉行，包括與嘉義獨立書店聯盟書式生活合辦戶外講座、由草草電影學校學員策展並結合金甘蔗影展的星光場電影放映，另外將有80組戶外藝術市集、9場不插電演唱會、以及來自馬來西亞、日本等國內外共40組的表演團隊，每個時刻都將有不同演出在園區輪番上演，共同帶來一場草地饗宴，要讓民眾從踏入園區開始，就感受到專屬於草草戲劇節的特殊氛圍。

汪兆謙提到，主題「拾圓」除了呼應十年有成，也是回應草草戲劇節的初衷，「一群人一起完成一件事」。包括文化部與嘉義縣政府的支持，家樂福文教基金會的參與、嘉友電子專案贊助、活動夥伴有兒菈菈樹花園及嘉義書式生活共同策劃，匯聚了產官學各界力量、觀眾的參與支持，草草戲劇節終能走到第十年。為了感謝大家的支持，也開啟第十屆草草戲劇節的序幕，阮劇團於3月16日晚上7點，將在表演藝術中心戶外夏荷廣場舉辦開幕活動，現場並將播放草草影展開幕片、也是首次在嘉義放映的「紐約哈哈哈」，歡迎民眾一同前來參與同樂。更歡迎雲嘉地區民眾在3月17、18、24、25日一同前來草草藝術節。

不過劇團希望今年開始，將草草戲劇節轉型為收費型的戲劇節，希望這樣的嘗試能讓戲劇節有更良性的運轉，也能提供民眾更多樣更精彩的內容。

關鍵字阮劇團草草戲劇節拾圓
金介壽：組織海上傭兵船護漁台塑認購蔬菜挺農民　助農民度難關

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan