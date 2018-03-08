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生活

韓國藥妝店賣到缺貨！Think Nature強勢登台

生活中心／綜合報導2018/03/08 11:48
▲韓國藥妝店賣場賣到缺貨的明星商品think nature，代言人姜丹尼爾。（圖／合成圖）
▲韓國藥妝店賣場賣到缺貨的明星商品think nature，代言人姜丹尼爾。（圖／合成圖）

近年來，韓國掀起天然產品的熱潮，但即便是天然的產品，也是需要有好的使用體驗，才能搶佔市場。近來一個品牌的產品，引起韓國藥妝店缺貨危機，那就是由Wanna One成員，姜丹尼爾所代言的think nature洗潤產品，現在由台灣代理商柏炬引進台灣，預期也將造成搶購風潮。

Think nature主打反對人工香料及人工色素添加，使用100%的天然精油，讓消費者安心使用，因此在韓國獲得廣大的迴響。

在韓國豐盈茂密的秀髮是影響外表的重要因素，尤其是在意外表的韓國偶像，更是注重頭髮保健的方法。韓國人氣偶像姜丹尼爾分享他保養頭髮的小秘訣，就靠「Think Nature」。think nature健髮洗髮精在韓國近來引發了搶購熱潮，並成為韓國藥妝店最受歡迎的商品之一。

think nature的代表提到，當中健髮洗髮精的植萃精油健髮系列，內含韓國食藥處認證的健髮成分(如Dexpanthenol,水楊酸, Nicotinic Acid Amide)，當中結合了一般洗髮精和健髮洗髮精的雙重優點，並使用100%天然界面活性劑，有著一般號稱天然產品少有的綿密泡沫和清爽的洗淨力，光是洗頭就能維持髮絲蓬鬆柔順。

另外，think nature還推出了一款纖維製成的超服貼面膜，號稱擁有高分子生物纖維3D面膜，不僅宣稱無人工香料及人工色素，更不添加防腐劑(Paraben)。這款由椰子生物纖維製成的面膜，可平滑服貼在臉上各個部位。當中神經醯胺和Maca Complex的成分還可防止肌膚水分蒸發，使其水嫩有彈性。

此外，think nature首次曝光，將從MOMO購物網起跑，於3/8強力宣告進軍台灣，預計4月會在各大實體通路上架，讓消費者能親自體驗來自韓國的魅力商品。

關鍵字wanna onethink nature天然精油韓國藥妝店momo購物網高分子生物纖維3d面膜
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