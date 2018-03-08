韓國藥妝店賣到缺貨！Think Nature強勢登台

近年來，韓國掀起天然產品的熱潮，但即便是天然的產品，也是需要有好的使用體驗，才能搶佔市場。近來一個品牌的產品，引起韓國藥妝店缺貨危機，那就是由Wanna One成員，姜丹尼爾所代言的think nature洗潤產品，現在由台灣代理商柏炬引進台灣，預期也將造成搶購風潮。

Think nature主打反對人工香料及人工色素添加，使用100%的天然精油，讓消費者安心使用，因此在韓國獲得廣大的迴響。

在韓國豐盈茂密的秀髮是影響外表的重要因素，尤其是在意外表的韓國偶像，更是注重頭髮保健的方法。韓國人氣偶像姜丹尼爾分享他保養頭髮的小秘訣，就靠「Think Nature」。think nature健髮洗髮精在韓國近來引發了搶購熱潮，並成為韓國藥妝店最受歡迎的商品之一。