NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈交通號誌成謎題　南屯警花寓教於樂微型保險　雲縣有效率完成理賠事宜跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

台塑認購蔬菜挺農民　盼拋磚引玉助農民度難關

記者蘇榮泉／雲林報導2018/03/08 09:18
▲副總經理陳文仰親自到場關心，他鼓勵員工及包商多拿一些蔬菜回家加菜。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.07）
▲副總經理陳文仰親自到場關心，他鼓勵員工及包商多拿一些蔬菜回家加菜。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.07）

菜賤傷農，身為農業首都之雲林首當其衝，縣長李進勇連日來關心菜農生計，除補助耕鋤，更請超市量販店業者辦理葉菜類促銷，鼓勵縣內各學校營養午餐、長青食堂及社福團體加購葉菜類，另親自請託縣內民營企業鼎力相助，增加消費以調節蔬菜供應量，為此，台塑企業麥寮廠區特別為全體員工及包商「加菜」，以實際行動力挺在地農民。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰表示，為響應縣長保護農民措施，麥寮廠區員工(含包商)約2萬人，將先從團膳菜單著手，將根莖類及部份魚肉類以葉菜類取代，並鼓勵餐廳大量醃製泡菜，以擴大葉菜類採購量，另洽請縣內農民3/6-3/8連續三日將生產過剩之小白菜、福山萵苣(大陸妹)及青江菜等蔬菜自產地直送廠區，於下班時段在廠區各廠門出入口發放，由公司付費免費贈送，讓員工包商人手一袋回去「加菜」，盼拋磚引玉之舉能協助農民度過難關。


▲麥寮廠區員工(含包商)約2萬人，於下班時段在廠區各廠門出入口發放，由公司付費免費贈送。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.07）

麥寮管理部副總經理陳文仰親自到場關心，他鼓勵員工多拿一些蔬菜回家加菜，他說，雲林環境優良農產豐盛，且物美價廉營養成分高，台塑企業創辦人昆仲向來關心在地農民，員工餐廳大量選用當地食材，直接購買在地白米、豬肉、魚貨、蔬菜、水果等食材協助地方解決產銷問題。


▲員工包商人手一袋眉開臉笑將帶回家回去「加菜」，盼協助農民度過難關。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.07）

此外，在過年前，幫忙元長鄉農民認購大白菜及協助古坑農民行銷茂谷柑，助農民解決農產滯銷問題。另台塑旗下相關企業亦積極拓展有機通路，盼在地農產能擴大銷售，改善長期產銷失衡問題，避免「菜賤傷農」。

草草戲劇節　「拾圓」重新檢視自己雪霸保育志工　雪季最溫暖的那雙手

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan