台塑認購蔬菜挺農民　盼拋磚引玉助農民度難關

菜賤傷農，身為農業首都之雲林首當其衝，縣長李進勇連日來關心菜農生計，除補助耕鋤，更請超市量販店業者辦理葉菜類促銷，鼓勵縣內各學校營養午餐、長青食堂及社福團體加購葉菜類，另親自請託縣內民營企業鼎力相助，增加消費以調節蔬菜供應量，為此，台塑企業麥寮廠區特別為全體員工及包商「加菜」，以實際行動力挺在地農民。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰表示，為響應縣長保護農民措施，麥寮廠區員工(含包商)約2萬人，將先從團膳菜單著手，將根莖類及部份魚肉類以葉菜類取代，並鼓勵餐廳大量醃製泡菜，以擴大葉菜類採購量，另洽請縣內農民3/6-3/8連續三日將生產過剩之小白菜、福山萵苣(大陸妹)及青江菜等蔬菜自產地直送廠區，於下班時段在廠區各廠門出入口發放，由公司付費免費贈送，讓員工包商人手一袋回去「加菜」，盼拋磚引玉之舉能協助農民度過難關。