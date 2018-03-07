影／姜棟元說到做到　待西門町2小時台灣美食吃飽吃滿

姜棟元出道至今只拍過三部電視劇，粉絲問他有無機會回歸小螢幕？他其實非常樂意接受邀約，但覺得韓國電視環境在決定拍攝電視劇時，不管是選角、場景、播出日期等，在時間上很難彈性調整，加上自己目前的電影拍攝行程已排到明年，所以短時間內無法配合。

南韓演員姜棟元7日來台宣傳電影《宅配男逃亡曲》，除了出席晚間的首映會及映前問候，晚間9點半電影首映結束後他也舉辦小小座談會，開放現場800名影迷提出問題，他抽出13位幸運粉絲一一回答，除了聊到片中印象深刻的拍攝趣事，更直言雖然拍過無數電影，跟宋康昊、黃晸玟、李炳憲等影帝合作過，但對於得獎始終抱持平常心，笑說：「我對這獎項這東西沒有太大慾望。」



▲姜棟元在首映會上與影迷進行座談會。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.3.7）

他在前一部電影《1987：黎明到來的那一天》與《宅配男逃亡曲》中，都有飾演大學生角色，現年37歲的他，談起拍攝時的心境，說：「這兩部裡的大學生都是不一樣的狀態，《1987》的背景有很多的社會運動，所以我覺得當時的學生有很多煩惱，生活困難又沈重。而建宇（《宅配》主角名字）活在現代比較自由奔放，生活壓力也就不會這麼大，比較舒服。」但姜棟元也透露，以現在的年紀來飾演大學生，會回想當時心境去詮釋，連外在也不會放過，可惜在拍攝《宅配》時，沒有太多的時間去鍛鍊身體。



▲姜棟元與影迷合影。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.3.7）

姜棟元曾跟宋康昊、黃晸玟、李炳憲等影帝合作過，問起前輩會不會傳授演技技巧？他直言：「我不曉得台灣演員之間的文化，但是在韓國，演員們不會互相指導演技跟給建議，非常少，不過對某部分演技有想法的話，還是會互相分享。」至於得獎，他謙虛認為自己還未達到領獎標準，「我對這獎項這東西沒有太大慾望，沒有得獎的福氣」，說完卻又幽默表示：「但還是得過啦。」

​姜棟元此趟訪台三天兩夜，時間全獻給工作，並無機會觀光寶島吃美食，稍早在首映會時，他就喊話想吃一般台灣人會吃的食物，所以七點半至九點半的電影首映期間，工作人員就把西門町買得到的美食全都奉上，他全程待在戲院沒離開半步，好好享受台灣道地小吃，實現小小心願。《宅配男逃亡曲》將於3月9日在台上映。



▲姜棟元出席《宅配男逃亡曲》電影首映會，並在放映前向影迷打招呼。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.07）