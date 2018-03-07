航源FC亞足聯盃遭逆轉 教練：經驗不足

（中央社記者李晉緯澳門7日電）航源FC今天在亞足聯盃遭澳門地主賓菲加逆轉，終場以2比3飲恨。航源FC執行教練洪慶懷表示，球員經驗不足，在下半場的防守上出現漏洞，是最後未能贏球的關鍵。

台灣的航源FC今天在澳門運動場進行的亞足聯盃（AFC CUP）I組賽事，對上澳門地主隊澳門賓菲加，航源FC上半場靠陳慶烜「梅開二度」，以2比0領先賽前較被看好的澳門賓菲加，不料對手在下半場展開猛攻，20分鐘內竟連進3球，讓航源FC只能以2比3惜敗。

航源FC執行教練洪慶懷表示，球隊下半場防守出現漏洞，所以連續被進了很多球，是遭到逆轉的關鍵，若在當時把節奏控制好，相信是有贏球機會，球員已經很努力了，但在經驗上確實稍嫌不足，所以在球的處理上不是那麼理想。