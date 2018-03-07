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中央社

核武淘金熱吸引巨額投資 反核團體拉警報

中央社2018/03/08 01:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社日內瓦7日綜合外電報導）反核組織今天表示，全球核武緊張局勢推動了對核武生產的投資，光是去年金額就增加近810億美元，也呼籲投資人將相關公司列入黑名單。

法新社報導，國際廢除核武運動（InternationalCampaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN）執行主任費恩（Beatrice Fihn）表示：「你如果想知道美國總統川普揚言掀起核戰，究竟誰會受惠，這份報告就有解答。」

ICAN曾獲頒2017年諾貝爾和平獎。

ICAN與另一反核組織PAX發布報告詳述，替英國、法國、印度、美國等核武軍備生產重要零組件的前20大公司，受外界投資的金額「大幅成長」。

報告發現，對這類公司的投資金額去年達到5250億美元，較2016年多出810億美元。

費恩在聲明中表示：「新一波核武軍備競賽不僅將末日時鐘（Doomsday Clock）指針推向更逼近末日，也在想透過大規模毀滅撈錢的那些人之間掀起核武淘金熱。」

報告執筆者指出，報告選出從這些投資獲益的前20家公司，但名單「還不詳盡」。這些公司包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音（Boeing）、空中巴士（Airbus）與英國航太系統公司（BAE Systems）等。

報告列出的其他公司包括漢威聯合公司（Honeywell International）、諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）、通用動力（General Dynamics）等。

另外，Aecom、BWX科技（BWX Technologies）、亨廷頓英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）與雅格賓工程集團（Jacobs Engineering）也榜上有名。

他們也列出去年向核武生產商挹注最多資金的投資公司，其中光是貝萊德集團（BlackRock）、先鋒集團（Vanguard）與資本集團（Capital Group）3家就共投入約1100億美元。

報告也對限制或拒絕投資這類生意的63家金融機構表達讚許，其中包括規模近1兆美元的挪威年金基金。（譯者：陳乃瑜/核稿：劉學源）1070308

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