顏正國撇角頭改飆車　重現1987熱血尬車盛況

《鬥魚》電影版宣布邀請《角頭2》破億導演顏正國，加入該片特別演出，日前更動員近五百位臨演，還原1987年代的熱血尬車盛況，顏正國回憶起那個飆車盛行的年代，正是自己十五、六歲時期，當時正逢叛逆期，雖然自己沒有勇氣加入這類團隊，但是《鬥魚》電影版願意呈現當時盛況，分享給時下的年青人作為警惕，是一件非常好的事。

顏正國在片中飾演「火哥」一角，與林柏叡、王淨、邱宇辰等人都有對手戲。對於與顏正國一起對戲，林柏叡直呼：「第一眼看到國哥便覺得他很酷很有態度，在導演喊Action那瞬間就可以直接進入角色狀態，很清楚地傳達到角色的情緒，自己要多跟國哥請教與學習。」