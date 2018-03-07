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娛樂

顏正國撇角頭改飆車　重現1987熱血尬車盛況

記者翁新涵╱台北報導2018/03/08 01:54
▲顏正國（中）回歸當演員演出《鬥魚》電影版。（圖／多曼尼，2018.03.07）
▲顏正國（中）回歸當演員演出《鬥魚》電影版。（圖／多曼尼，2018.03.07）

《鬥魚》電影版宣布邀請《角頭2》破億導演顏正國，加入該片特別演出，日前更動員近五百位臨演，還原1987年代的熱血尬車盛況，顏正國回憶起那個飆車盛行的年代，正是自己十五、六歲時期，當時正逢叛逆期，雖然自己沒有勇氣加入這類團隊，但是《鬥魚》電影版願意呈現當時盛況，分享給時下的年青人作為警惕，是一件非常好的事。

顏正國在片中飾演「火哥」一角，與林柏叡、王淨、邱宇辰等人都有對手戲。對於與顏正國一起對戲，林柏叡直呼：「第一眼看到國哥便覺得他很酷很有態度，在導演喊Action那瞬間就可以直接進入角色狀態，很清楚地傳達到角色的情緒，自己要多跟國哥請教與學習。」


▲顏正國（右）回歸當演員演出《鬥魚》電影版。（圖／多曼尼，2018.03.07）

王淨、吳岳擎、林輝瑝、陳虹茜，則不約而同大讚顏正國非常親切，會提醒他們注意情緒及口條，雖然看到顏正國本人不自覺的正經危坐，但一對戲便能感受到顏正國所傳遞的踏實感，「就連只是拍一個拉背鏡頭，國哥都會給足情緒。」

邱宇辰則表示：「小時候因為剃平頭，大家都說我跟顏正國長得很像。」還自爆自己與哥哥會學跆拳道，正是因為看了顏正國主演的《好小子》，片中顏正國武打戲踢得很帥，讓他們兄弟倆對於學跆拳道有了憧憬。難怪拍攝《鬥魚》電影版前，邱宇辰因緣際會與顏正國碰面，他第一句就是問顏正國，「可以跟你拍張照嗎？」

關鍵字顏正國鬥魚邱宇辰
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