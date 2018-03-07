美股盤後─加拿大與墨西哥可望免除關稅 股市自低點反

白宮新聞秘書 Sarah Sanders 說，美國兩個主要貿易夥伴墨西哥與加拿大可望免除關稅。川普定於週四或週五，公布關稅計畫細節。

美國股市今早大幅下跌，川普總統的首席經濟顧問柯恩辭職，增加了貿易戰的擔憂，為股市利空。

分析師說，柯恩辭職增加了不確定性，對股市造成衝擊。但經濟基本面仍良好，企業獲利仍見成長。

川普總統宣布將對鋼與鋁進口課徵關稅，支持自由貿易的柯恩因而選擇下台。

柯恩消息宣布後，投資人謹慎。由於他支持對企業友善的政策，因而廣受華爾街歡迎。在動盪不安的白宮之內，他被視為是理性的聲音，他反對實施關稅。他的離去促使投資人擔憂短期內，可能爆發貿易戰。

分析師說，他的離去讓投資人大感意外。因柯恩反對關稅，投資人認為他的離去，反應出川普仍將實施關稅，無視共和黨國會領袖的反對。

經濟數據方面，ADP 公司公布美國私人企業 2 月新增就業成長至 23.5 萬人，高於預估的 19.5 萬人。

週五，美國將公布 2 月就業報告。