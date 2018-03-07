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中央社

鈴木一朗重回水手 簽下1年75萬美元合約

中央社2018/03/08 05:47
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社亞利桑那州皮奧利亞7日綜合外電報導）現年44歲的日本棒球明星鈴木一朗與美國職棒大聯盟前東家西雅圖水手隊，簽下一年75萬美元合約，且依據表現，可提高到200萬美元。

水手隊今天下午在亞利桑那州皮奧利亞（Peoria）春訓基地舉行加盟記者會，鈴木一朗手持招牌51號球衣亮相，記者紛紛拿起相機獵取鏡頭。

鈴木一朗在記者會上表示：「2012年7月揮別西雅圖，已歷經了5年半，但經常懷抱著有朝一日再度穿上（水手隊）球衣上場打球的心情。如今再度獲得打球機會，感到非常高興。」

他說：「2001年轉戰大聯盟，當時只考慮自己本身，如今如果能為球隊效勞，什麼都願意做，願意全力為球隊奉獻，我抱持這種決心。」

水手隊總經理狄波多（Jerry Dipoto）表示：「一朗的加盟，讓我們的球隊又多了一位才華洋溢的外野手。他無疑是棒球史上偉大球員之一，他的加盟十分寶貴，在球場上和球隊中，皆是如此。我們很高興把他找回來。」

美聯社報導，由於數名外野手受傷，水手隊決定找回鈴木一朗。

鈴木一朗在日本職棒打過9年，累積1278支安打。2001年，當時27歲的他轉戰美國職棒大聯盟（MLB）西雅圖水手隊，17年MLB生涯大部分均為水手效力。

鈴木一朗在2001年球季結束後奪下年度最佳新人與美國聯盟最有價值球員（MVP）雙料大獎，2004年則以262支安打刷新大聯盟單季安打最多紀錄，同時打擊率高達3成72，也是當年的打擊王。

2001至2012年為水手征戰期間，他10度當選明星球，也10次拿下金手套獎。

2012年季中，水手將他交易至紐約洋基，在大蘋果待了2年半，過去3年則是邁阿密馬林魚一員。他在大聯盟的平均打擊率為3成12，共計敲出3080支安打。

去年一朗以替補外野手身分為馬林魚出賽136場，繳出打擊率2成55、3支全壘打及20分打點的成績。馬林魚拒絕執行一朗2018年200萬美元的球隊選擇權後，他就此成為自由球員。（譯者：嚴思祺）1070308

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