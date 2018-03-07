MSCI：A股納國際指數 滬深港通存隱憂

A 股今年 6 月將正式納入 MSCI 指數，不過近日有 MSCI Inc. 高層表示，有國際投資者擔心，在 A 股正式納入一些關鍵基準指數時，香港與大陸兩地股市的互聯互通機制難以應對增大的壓力。還有一項擔憂是中國資本流入額度。

目前滬股通和深股通的淨買入額度限制均為 130 億元人民幣 (約 20 億美元)。因為怕額度耗盡導致無法入場，投資者長期以來一直呼籲將額度提高或予以廢除。

彭博通訊引述 MSCI 亞太區指數產品負責人 Theodore Niggli 表示，全球投資者對納入 A 股的主要擔憂是股票通機制是否堅挺。他指屆時全球投資者會湧入 A 股，「我們期待看到它流暢運轉；讓投資者可以順利買進賣出。」