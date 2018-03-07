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MSCI：A股納國際指數 滬深港通存隱憂

鉅亨網2018/03/08 07:18
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A 股今年 6 月將正式納入 MSCI 指數，不過近日有 MSCI Inc. 高層表示，有國際投資者擔心，在 A 股正式納入一些關鍵基準指數時，香港與大陸兩地股市的互聯互通機制難以應對增大的壓力。還有一項擔憂是中國資本流入額度。

目前滬股通和深股通的淨買入額度限制均為 130 億元人民幣 (約 20 億美元)。因為怕額度耗盡導致無法入場，投資者長期以來一直呼籲將額度提高或予以廢除。

彭博通訊引述 MSCI 亞太區指數產品負責人 Theodore Niggli 表示，全球投資者對納入 A 股的主要擔憂是股票通機制是否堅挺。他指屆時全球投資者會湧入 A 股，「我們期待看到它流暢運轉；讓投資者可以順利買進賣出。」

儘管股票通有額度限制，但其可能仍將是主要的資金流入渠道。在 A 股上市的公司被納入 MSCI 新興市場指數等指數後，料將有至多 170 億美元資金流入 A 股市場，有助後者融入全球金融體系。

為回應投資者的關切，MSCI 計劃開始就環境、社會和治理狀況等為中國股票評級。Niggli 說，MSCI 還在與中國監管機構磋商交易數據授權事宜。「中國監管機構完全了解外國投資者現在想要什麼，就看他們是否會選擇加大或加快改革了。」

香港《文匯報》報導，2014 年開通的滬港通以及 2016 年開通的深港通，已成為投資者交易 A 股的熱門路徑。互聯互通機制助大陸市場通向國際的同時，也利多港交所 (0388-HK)。港交所上周表示，大陸投資者通過港股通進行的港股交易，佔其 2017 年日均成交量逾 5%。

上證指數走勢

 

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