鋼鋁關稅 美國商會憂慮貿易戰風險

（中央社記者鄭崇生華盛頓7日專電）美國商會今天表示，對貿易戰的可能發展「非常憂慮」，因為美國政府若開徵鋼鋁關稅，不但讓原本因減稅帶動的經濟成長面臨風險，也無法真正解決中國鋼鋁產能過剩的問題。

總部位於華府的美國商會（U.S. Chamber ofCommerce），是美國極重要的商業代表團體，儘管商會總部離白宮僅一個街區，但商會在鋼鋁關稅的態度，顯然與美國總統川普相距遙遠。

美國商會主席兼執行長杜諾惠（Thomas Donohue）今天在書面聲明中指出，對不斷升溫的貿易戰前景感到「非常憂慮」，這會讓美國政府原本透過稅務及監管改革達到的經濟成長動能面臨風險。在未點名川普的情況下，杜諾惠說，美國商會「敦促」行政團隊，嚴肅看待貿易戰風險，尤其是應「避免對鋼鐵及鋁課徵關稅」。