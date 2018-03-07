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中國2月外儲3.134兆美元 月減270億美元 連

鉅亨網2018/03/08 07:46
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人民銀行昨 (7) 日公佈，2 月底中國外匯儲備 3.134 兆美元，較 1 月底的 3.161 兆美元下降 270 億美元或 0.85%，中止此前連續 12 個月升勢

分析指出，可能因為農曆新年假期令市場購匯偏多，但主要因為美匯指數在 2 月上升 1.66%，令非美元的外匯儲備估值降低。

綜合香港明報、文匯報報導，外管局強調，2 月份全國跨境資金流動和境內外交易行為總體平穩，外匯市場供求基本平衡。外儲規模下降是由於國際金融市場波動性上升，匯率及資產價格出現調整，主要的非美元貨幣相對美元下跌。

展望未來，主要央行逐步收緊貨幣政策，金融市場不確定性上升，但中國經濟有條件延續平穩，令人民幣匯率繼續雙向波動，跨境資金將雙向流動及總體平衡，國內外因素綜合作用下，外匯儲備規模有望保持穩定。

對於 2 月外儲減少，路透社引述交通銀行金融研究中心研究專員劉健認為，主因匯率估值與債券估值因素的負面影響。2 月美元指數上漲 1.7%，歐元、英鎊等對美元不同程度貶值，粗略估計，匯率估值因素大約導致外儲損失 150 億美元左右

2 月美國國債殖利率整體呈快速上升趨勢，月底前後甚至逼近 3%，債券估值因素對外儲帶來較強的負面影響。2 月貿易順差明顯收窄甚至可能為負，對結售匯構成一定影響，也對外匯儲備帶來了一定的負面影響。

劉健表示，短期看美元指數維持震盪走勢，匯率估值因素對外儲仍可能有小幅影響，但有望減弱。人民幣匯率維持相對強勢，貿易順差有望好轉，預計外儲有望回穩向好。

截至 2 月末，官方儲備資產中黃金儲備 780 億美元，1 月末為 796 億美元；2 月末黃金儲備 5,924 萬盎司，1 月末為 5924 萬盎司，連續 17 個月不變。數據並顯示，以 SDR 計，中國 2 月末外匯儲備為 21678.61 億 SDR。

人民幣兌美元去年大幅升近 7%，為 2008 年以來最大升幅，年初至今則再升逾 2%。《星島日報》援引市場預期，美國聯準會 (Fed) 對未來升息取態更強硬，全球貿易戰亦可能一觸即發，人民幣將面對新一輪貶值壓力。

美元兌人民幣走勢

美元轉弱，人民幣兌美元在岸價 (CNY) 升穿 6.32 關口，高見 6.3182。人民幣兌美元在岸價收報 6.3229，較上個交易日升 172 點子。離岸價 (CNH) 更一度升穿 6.31，高見 6.3079，最新報 6.317 附近。官方中間價連升兩日，昨天設在 6.3294 水平，較上日升 92 點子。

值得注意的是，國務院總理李克強日前在兩會期間的閉門討論會上警告說，要小心人民幣匯率大幅單向波動，這種情況對所有人來說都不利。

 

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