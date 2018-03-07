川普將簽關稅文件 百位同黨眾議員擔憂

（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）美國總統川普預計明天正式簽署關稅文件，對鋼鋁進口產品課徵高關稅。擔憂引爆國際貿易戰，107位共和黨籍眾議員今天致函川普，表達對這項政策損害美國經濟的憂慮。

川普上周公開宣布將對鋼鋁進口產品課徵高關稅。紐約時報、華爾街日報等媒體今天引述消息人士的話指出，川普預計明天正式簽署文件。

但這項政策顯然並未獲得自己人的支持，白宮經濟顧問寇恩（Gary Cohn）昨天就因為不贊成這項政策，宣布辭職走人，

同屬共和黨的美國國會議員，也對川普這項政策感到擔憂。聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）公開反對並警告保護主義措施可能引發貿易戰，恐帶來「意想不到的結果」，107名共和黨籍聯邦眾議員今天也共同連署表示憂慮。