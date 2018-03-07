NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈ATR新機　遠航今年將再引進2架人體第二層肌膚　以「布」喚起回憶跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

川普將簽關稅文件 百位同黨眾議員擔憂

中央社2018/03/08 07:53
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）美國總統川普預計明天正式簽署關稅文件，對鋼鋁進口產品課徵高關稅。擔憂引爆國際貿易戰，107位共和黨籍眾議員今天致函川普，表達對這項政策損害美國經濟的憂慮。

川普上周公開宣布將對鋼鋁進口產品課徵高關稅。紐約時報、華爾街日報等媒體今天引述消息人士的話指出，川普預計明天正式簽署文件。

但這項政策顯然並未獲得自己人的支持，白宮經濟顧問寇恩（Gary Cohn）昨天就因為不贊成這項政策，宣布辭職走人，

同屬共和黨的美國國會議員，也對川普這項政策感到擔憂。聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）公開反對並警告保護主義措施可能引發貿易戰，恐帶來「意想不到的結果」，107名共和黨籍聯邦眾議員今天也共同連署表示憂慮。

眾議院歲入委員會（Ways and Means Committee）今天發出新聞稿指出，歲入委員會主席布雷迪（KevinBrady）與歲入委員會貿易小組（Trade Subcommittee）主席賴赫特（Dave Reichert）與其他105位共和黨籍眾議員認為，應當對包括中國與其他不公平貿易夥伴採取行動，但也擔心關稅課徵可能損及美國的就業、製造業與消費者。

在這封給川普的公開信中，布雷迪表示，讚賞川普起身對抗不公平交易，也願意和川普一起採取強硬行動，確保美國安全與經濟強勁。

但信函中也對鋼鋁進口關稅一事感到擔憂，表示關稅將使美國企業競爭力下降，也對美國消費者不利。任何關稅的課徵，都應該是有針對性的解決因不公平貿易造成的扭曲，並減少對美國企業和消費者的負面影響。（編輯：屈享平）1070308

鋼鋁關稅 美國商會憂慮貿易戰風賓士網頁台灣被加註中國 駐...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan