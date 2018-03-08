台股盤前─美股不確定性影響持股信心 短期向上突破不

台股昨 (7) 日早盤受柯恩請辭美國期指大跌拖累指數開低，盤中一度一度翻紅越過 10800 點，但終場下跌 39.02 點，以 10745.32 點作收，成交值 1207.36 億元；三大法人土洋對作，外資及陸資賣超 1.62 億元，外資自營商賣超 95 萬元，投信買超 3.98 億元，自營商自行買超 4.39 億元，自營商避險買超 3.57 億元，合計三大法人買超 10.32 億元。

擔心美國總統川普引爆全球貿易戰，加上美國白宮首席經濟顧問柯恩請辭，FOMC 的利率決策結果將在 3/22 公布，造成美股充滿不確定性，也連動全球股市表現，法人認為，短期台股加權指數要再向上突破並不容易，預料走勢還是區間震盪、個股表現為主，隨著美股起伏，但其實基本面變化不大，即使拉回下修空間也有限。

期貨部分，三大法人則是同步偏空，外資減碼多單 1501 口，淨部位多單來到 46274 口；投信加碼空單 85 口，淨部位空單來到 33482 口；自營商加碼空單 877 口，淨部位空單來到 4503 口，合計三大法人減碼多單 2463 口，淨部位多單為 8289 口。

統一全天候基金經理人朱文燕表示，近期大盤量能縮減，投資人追價意願不足，主要還是因為股市累積漲幅已大，基期墊高，加上擔心美國總統川普引爆全球貿易戰，3 月 22 日又有 FOMC 的利率決策結果要公布，投資人對於新任聯準會主席鮑威爾還不熟悉，不知道到時候鮑威爾是否會有偏鷹派的發言，此外，也擔心美股又出現意外的大跌，種種不確定感，影響持股信心。



朱文燕認為，短期台股加權指數要再向上突破並不容易，預料 3 月的走勢還是指數區間震盪、個股表現，隨著美股起伏，但其實基本面變化不大，因此，即使拉回，下修空間也有限。

朱文燕指出，由於市場雜音多，盤面缺乏有力的主流族群領軍，以挖礦概念股比較強勢，不過，在熱門題材之外，中長期投資還是要尋找有實質業績支撐的個股。

美股周三震盪，道瓊工業指數指數盤中一度大跌逾 300 點，收盤大幅縮小跌幅，以 24801.36 點作收，收低 82.76 點或 0.33；Nasdaq 完全收復跌幅，反彈收高，終場收高 24.64 點或 0.33% 至 7396.65 點；S&P 500 指數收低 1.32 點或 0.05% 至 2726.8 點；費城半導體指數收高 4.00 點或 0.29%，以 1400.47 點作收。

美股漲跌互見，對台股今 (8) 日的影響仍要觀察，值得注意的是，國發會公布 1 月景氣對策信號，綜合判斷分數 20 分，較上月減少 2 分，燈號續呈黃藍燈，同時指標漲勢暫歇，但領先指標仍然持續上升，景氣溫和復甦；另外，2 月營收及去年財報陸續公布，營收亮眼股表現也值得關注。

台股今日大盤還要留意指標股包括大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW)、華碩 (2357-TW)、統一、南亞科等股的表現，由於量能不足，恐受制向下月線反壓，短線支撐先看 5 日線。