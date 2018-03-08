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中央社

貿易戰危機升溫 台股先看10700點支撐

中央社2018/03/08 08:01
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北8日電）白宮國家經濟委員會主任寇恩(Gary Cohn)辭職，使市場對貿易戰的擔憂加劇，美股一度大跌349點，雖然尾盤科技股翻紅，道瓊跌幅收斂，分析師表示，台股先看10700點支撐力道。

美股盤中一度大跌，但尾盤跌幅收斂，科技股更是強勢翻紅，道瓊工業指數下跌82.76點、跌幅0.33%、收在24801.36點，NASDAQ指數上漲24.64點、漲幅0.33%、收在7396.65點，S&P 500指數下跌1.32點、跌幅0.05%、收在2726.80點，費城半導體指數上漲4.00點、漲幅0.29%、收在1400.47點。

分析師表示，短線台股受到國際股市表現影響，尤其外資跟隨美股走勢忽多忽空，更讓指數在10600點至10900點區間來回震盪，由於季線與半年線分別落在10750點及10697點，重疊的10700點附近將是多頭重要支撐。

此外，短線台股出現融券大舉回補跡象，雖然融資自低點以來增加僅約新台幣50億元，但融券近4個交易日大減超過7.55萬口，加上近期成交值無明顯增溫跡象，多空雙方在此仍處觀望，分析師認為，指數仍須整理才會有明確方向，時間點恐落在去年財報及3月營收公布後，市場對景氣掌握度較高。

歐股全面走強，法國股市上漲19.05點、漲幅0.37%、收在5189.27點，德國股市上漲131.49點、漲幅1.09%、收在12245.36點，英國股市上漲11.09點、漲幅0.16%、收在7157.84點。（編輯：鄭雪文）1070308

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