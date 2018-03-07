維也納2起持刀攻擊 4人嚴重受傷

（中央社維也納7日綜合外電報導）奧地利警方發言人指出，首都維也納今晚發生2起持刀攻擊事件，造成4人嚴重受傷，至於行凶動機，及2起攻擊之間的關聯性則不明朗。
路透社報導，2起持刀攻擊事件中，第一起於晚間7時45分發生在維也納的第二區（Second District），此處有著名的普拉特公園（Prater park）和普拉特斯坦（Praterstern）交通轉運站，也是許多小型猶太社區聚集之處。
警方發言人說：「一名男子持刀攻擊一個家庭，包括父親、母親和他們17歲的女兒。3人目前傷勢嚴重，命在垂危。」他稍後補充說，3名傷者都是奧地利公民。
發言人表示：「半小時後，發生另一起攻擊…地點在普拉特斯坦，一人受傷嚴重。我們不知道兩起事件是否有關聯性，至於任何行凶動機則不明朗。」
被問到凶嫌身分時，他說：「完全不清楚。我們僅知在追查一名男子。」
稍後不久，發言人說，一名與第2起攻擊有關的阿富汗男性公民被捕，但進一步細節未立即得知，至於2起攻擊是否有關聯性，目前仍不清楚。
伊斯蘭主義好戰分子自2015年以來，曾在巴黎、柏林和布魯塞爾發動致命攻擊，維也納未曾遭遇過類似襲擊。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1070308