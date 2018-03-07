維也納2起持刀攻擊 4人嚴重受傷

（中央社維也納7日綜合外電報導）奧地利警方發言人指出，首都維也納今晚發生2起持刀攻擊事件，造成4人嚴重受傷，至於行凶動機，及2起攻擊之間的關聯性則不明朗。

路透社報導，2起持刀攻擊事件中，第一起於晚間7時45分發生在維也納的第二區（Second District），此處有著名的普拉特公園（Prater park）和普拉特斯坦（Praterstern）交通轉運站，也是許多小型猶太社區聚集之處。

警方發言人說：「一名男子持刀攻擊一個家庭，包括父親、母親和他們17歲的女兒。3人目前傷勢嚴重，命在垂危。」他稍後補充說，3名傷者都是奧地利公民。