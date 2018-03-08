港股恐慌升高 空軍狂炸盈富ETF 做空率88% 近

川普向進口鋼鐵和鋁產品徵收高額關稅的聲明是引發科恩辭職的導火線。美國媒體報導說，科恩是堅定的自由貿易支持者，曾力勸川普放棄徵收全面關稅。科恩此前被市場視為川普政府經濟政策的穩定器，他的離任將加大川普政府經濟政策的不確定性，拖累昨日道指期貨及亞太股市普遍受壓。

反對美國總統川普徵收鋼鋁重稅的白宮首席經濟顧問科恩，突然宣佈辭職，令全球貿易戰憂慮重燃，道指期貨急挫拖累亞太區股市全跌，港股昨 (7) 日在高低波幅逾 500 點下，收盤下跌 313 點，報 30196 點，成交 1136 億元 (港元，下同)。港匯續弱，1 個月拆款利率降至 0.67158%，導致盈富(2800-HK) 遭「空軍」狂轟，該股做空比率 88.32%。

港股昨日低開 186 點後，反覆走高，早盤一度倒升 162 點，見 30673 點全日高位，重上 20 日均線 (約 30608 點) 水平，之後遇阻掉頭回落。午後繼續偏軟，最多跌 393 點，低見 30117 點。恒指最終收報 30196 點，跌 313 點，跌幅 1.03%，成交量 1132 億元。

恒指走勢

港匯亦進一步走弱，低見 7.8358，跌 23 點子逼近弱方兌換保證。港元 1 個月拆款利率則再回落至 0.67158%，創去年 10 月以來低位，同時亦將港美息差擴至近 10 年最闊水平，達 1.0301%。

港元 1 個月拆款利率則再回落至 0.67158%，創去年 10 月以來低位。 (圖：香港財資市場公會)

ETF(交易所買賣基金) 成空軍襲擊對象，追蹤恒指走勢的盈富基金 (2800-HK) 昨遭「空軍」狂轟，該股做空比率 88.32%，為 2013 年 6 月以來最高；追逐 A 股走勢的華夏滬深三百 (3188-HK)、南方 A50(2822-HK)、安碩 A50(2823-HK) 均錄得超過 5 成做空率，當中以華夏滬深 300 做空率最高，達 63.6%。另外，追蹤 H 指走勢的恒生中國企業 ETF(2828-HK)做空率亦不低，接近 48.3%。反應大戶持續對沖，市場仍傾向審慎。

香港《文匯報》引述訊匯證券行政總裁沈振盈指出，反對鋼鋁關稅的科恩辭去白宮經濟顧問，令市場重燃貿易戰的憂慮，他認為有關憂慮不會於短期內消失，將會令指數輾轉下滑，3 萬點大關會再失守的機會相當大。

他認為，港股技術上呈現「一浪低於一浪」的下跌趨勢，料恒指或會再跌破 100 日線甚至更低水平，若恒指在 29200 點前，能成功營造「第二隻腳」後反彈，後市仍未太過悲觀，否則大盤可能回測 28000 點水平。

民眾證券董事總經理郭思治表示，港股昨日先跌而後升，早盤受科恩辭職之消息所衝擊。恒指在買盤支持下逐步回升至 30673 點方受規限，礙於觀望氣氛偏濃，故整個大市暫欠一股明快的上衝動力。只要恒指不再跌穿 5 日低位 29852 點，後市應該可續漸回穩。

《星島日報》援引第一上海首席策略師葉尚志表示，昨早恒指低開後，雖然曾嘗試反彈惟不成功，而早前市況主要靠內銀股支撐，而昨日內銀股亦受到北水流出而股價向下。他預期受外圍波動影響，恒指短期將反覆向下，加上北水流入本港的金額持續減少，導致大市氣氛轉差，故葉尚志預期恒指短期在 30700 點為反彈阻力位。

國指收報 12180 點，跌 1.1%。大陸銀監下調內銀撥備覆蓋率，大行普遍認為措拖對內銀股有利，其中 4 大內銀及招行 (3968-HK) 最能受惠，建行 (0939-HK) 平收，工行 (1398-HK) 微升 0.3%，招行亦升 2%。

不過，其他重磅股卻受壓，騰訊 (0700-HK) 跌 1%，友邦 (1299-HK) 跌 2.7%，平保 (2318-HK) 跌 2.1%，匯控 (0005-HK) 跌 0.8%，港交所 (0388-HK) 也跌 1.8%，多股共拖低恒指逾 150 點。擔心貿易戰打擊內地原材料的出口，商品價格下跌，資源股也被拖累，馬鋼 (0323-HK) 全日跌 5.3%，鞍鋼 (0347-HK) 跌 4.1%，中鋁 (2600-HK) 跌 2.5%，神華 (1088-HK) 挫 4%，是表現最差藍籌。

e-Kong(0524-HK)早前宣佈，建議易名為「長城一帶一路控股」，同時剛完成配售 1.75 億股，改名令該股全日被炒高 33.8% 至 0.435 元，是升幅最佳個股。而金利通 (8256) 就遭上市委員會建議取消其上市地位，股價勁跌 3 成報 0.038 元。