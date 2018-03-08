名家論壇》唐湘龍／「還珠格格」是誰？

容我提醒一下：民進黨政府絕對是地球上最沒有資格重啟核電的政府，也是最沒有資格漲電價的政府。敢用核電、敢漲電價，這個「專業背信」的政府就該下台滾蛋。

什麼叫「髮夾彎」？那實在有點撓口。其實，「髮夾彎」就是背信。政治背信。一般人背信是重罪，政客背信難道都沒事？

現在三月初，這個政府說四月要幹兩件大事，轟轟烈烈。一件是漲電價。一件是用核電。這個政府敢不要臉到這種地步？也算選民的福氣。因為，如果它賭氣就是不轉彎，直直給他開下去，那就是萬丈深淵，骨肉模糊。

漲電價之後會怎樣？漲電價之後，當然再漲物價。今年是通膨年。美元弱勢，美元指數當下不到90。比起去年高點104，跌了超過一成，國際原物料本來就已經漲翻天。再加上「一例一休」的長尾效應，再加上衛生紙風暴的心理殘影，這些，點點點點點，都已經讓民生消費市場漲過一波。

坦白講，幸好有一個除了「顏色對，什麼都不對」的台北農產運銷總經理。有了吳音寧，最近菜價跌很多。平衡了一點點最近的通膨壓力。等菜價回來，你就會對最近偷偷漲的物價更有感。等電價上漲，你就會更、更、更有感。

千萬不要聽這個政府鬼扯什麼「330度以下民生用電不漲」。你以為這樣就沒事了嗎？第一、工商用電大漲，怎麼可能不轉嫁？第二、「330度以下民生用電不漲」，馬英九政府2012年油電雙漲時就是這樣了，民進黨當時是怎麼罵的？

尤其是低薪族。尤其是這一年被年改改到遍體鱗傷的退休族。蔡政府執政兩年，物價大漲兩年。今年雖然是選舉年，但經濟條件大幅惡化，會非常難熬。如果你曾經熱情捐小豬，坦白講，你應該想辦法消遣一下「還(珠)豬格格」，去凱道發起「還豬運動」，把小豬要回來。

以前，柯賜海每天在叫「馬英九還我牛」，有點滑稽。現在，如果大家一起叫「蔡英文還我豬」，實在傷感。

整理一些數字，看看，除藍綠之外，關於政治，你到底還懂什麼？

2012年總統大選，蔡英文敗。但選舉結束不到兩個月，以「油電雙漲」為開端，蔡英文帶著民進黨啟動了長達四年的政治惡鬥。反美牛、反核四、反服貿...什麼都反。這還不包括像是「洪仲丘事件」這種現在看來莫名其妙到極點的事。民進黨把油電雙漲形容得「民不聊生」。那一年，物價大漲，全年消費者物價年增率1.93%。這個數字觸目驚心，因為台灣向來以2%做為通膨警戒區，物價接近警戒線，社會上的躁動感就很明顯。

但是如果回首20年，亞洲金融風暴之後的20年，1.93%的物價漲幅其實小意思。過去20年，消費物價年增率最高的排名分別是3.52%(2008)、2.31%(2005)、1.93%(2012)、1.8%(2007)。我相信這些數字一看就懂，「油電雙漲」很痛苦嗎？但遠遠比不上你已經遺忘的陳水扁時代。這二十年裡，物價漲幅最大的前四名，有三年都落在扁政府時代。尤其是在扁政府的第二任期。尤其是2007-2008年的連續性物價上揚，相當驚人。還記得「南阿珠北查理」的故事嗎？那是市井小民自發性嗆扁、嗆政府的行動，動能都來自物價。

當時的台灣不只是低薪、高物價，而且失業率居高不下，也是這20年來「痛苦指數(失業率+通膨率 」最高的時刻。造成這些持續而且巨大痛苦的政府官員現在全部都回來了，而且都坐上了更高的職位，領更好的待遇。我預言，以這種「髮夾彎」式的背信風格還不道歉的政府，正在創造更大的痛苦。

「苦民所苦」？千萬不要以為這些「以痛苦為政績」的政客會「感同身受」。這幾年，民進黨狂勝，從中央政府到地方政府，從行政機關到民意機關，全勝。這是選民自找，本來沒什麼好說。但政治職位太多，人才太少，粥多僧少，「一人得道，雞犬升天」太明顯。說「雞犬」一點都不過分，什麼阿貓阿狗都有官做，職位三、五個可以挑，年薪三、五百萬不算多。酬庸到可以嫌東嫌西，這是台灣幾十年不曾見的腐敗氣息。

這是很複雜的社會心理學課題。這個政府正在「充分就業」狀態，他們知道失業之苦嗎？這些政客的收入暴增，翻了好幾番，他們會感受到通膨之苦嗎？將心比心，你認為這批「政治上的土豪」，會感受到通膨、失業？

還記得兩年前集體催眠的口號嗎？「台灣不缺電，台電偷藏電」、「十年不漲電價」、「2025全面廢核」......這些，今天全是謊言了。

啟動核電，是因為缺電。電價上漲，是因為缺錢。空汙惡化，是因為缺德。你可能不知道，這個冬天，「霧霾之都」北京的空氣品質比台南高雄還要好。高雄有80%的日子不適合戶外活動，北京只有20%不到的日子不適合戶外活動。現在，想要天天天藍，想要新鮮空氣，去北京、去福州、去廈門，都比去台南高雄好得多。

如果你還在相信，被洗腦了30年民進黨的兩塊神主牌、神話，那只能說，關於政治，除了藍綠，你什麼都不懂。

你同不同意：自從有了民進黨，台灣沒有發生過一件好事？這是我的想法。不必公投。

●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com