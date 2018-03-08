台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月8日

鴻海集團領軍下，集結緯創、索尼、尼康、美國 Scenera 等大廠，組成物聯網智慧鏡頭生態系統（NICE）聯盟，是台美日首度組成光學生態系統大聯盟，對抗舜宇、海康等大陸紅色供應鏈，掌握規格制訂主導權。

中美經貿關係煙硝味四起，儘管中共中財辦主任劉鶴上周訪美試圖化解雙方歧見，但最新消息指出，美國川普政府正考慮趁 4 月美國貿易代表署（USTR）公布「301 調查」結論時，全面對中國產品徵收關稅，並限制中國在美投資。

中共中央向全國人大會議提出中國大陸憲法修正案，大陸國家主席習近平 7 日首度公開表態，表示「完全贊同憲法修正案草案」。習近平說，憲法修正草案在形成過程中「充分發揚了民主，集中了各方面智慧，體現了黨和人民的共同意志」。