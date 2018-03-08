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中央社

巴西女性擔任主管不增反減

中央社2018/03/08 08:31
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）國際三八婦女節，巴西地理統計局今天公布一項調查顯示，雖然巴西女性的平均學歷高於男性，她們仍然佔公司高層的少數。2016年，巴西的經理職位只有37.8%為女性。

據調查，近年來巴西女性擔任高層職位的比率有所下降，2011年為39.5%，5年內下降1.7個百分點。

巴西地統局社會指標暨人口督導寇柏（BarbaraCobo）指出，2016年的比率下降主因是經濟危機，影響最大的是勞動力市場最脆弱的群體，包括婦女。

巴西調查顯示，男女在勞動力市場上的平權，依然存在很多障礙。

巴西地統局還顯示，企業管理中男女之間的不平等也隨著年齡增長而增加。根據2016年的最新數據，16至29歲年齡層女性在管理職位中的比率為43.4%，60歲以上的女性比率下降至31.3%。

研究員布特流（Luanda Botelho）指出，最低年齡組的指標較好，可能反映女性相對於男性受到更好教育的現況。

巴西地統局調查還指出，黑人與半黑人女性和男性之間佔領管理職位的不平等程度，高於在白人女性和男性。在管理職位的白人總人數中，女性佔38.5%，而在黑人和半黑人中，比率下降到34.5%。

布特流指出，一些客觀因素導致了這種不平等。例如女性因家務和照顧家庭的緣故，每週的實際工作時間比男性多出73%。

巴西地統局調查指出，職業婦女每週花18.1小時照顧家庭，而工作的男性每週只花10.5小時做同樣的事情。（編輯：紀錦玲）1070308

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