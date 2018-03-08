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中央社

第一線去年業績亮麗 今年加速全球布局

中央社2018/03/08 08:39
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北8日電）香港商第2類電信廠商第一線集團因應中國大陸互聯網服務，去年營收年增近17%，純益年增2成左右，創新高，展望2018年，第一線集團將加速全球化布局。

去年中國大陸針對互聯網網路服務政策祭出新規範，第一線集團表示，集團在相關服務上做出相應配合措施，即使面對這些市場上的挑戰，回顧2017年，第一線集團去年營收成長近17%，保持過去7年來均兩位數年增率的紀錄，純益及稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)分別成長19%及20%，創集團創業以來的新高。

第一線台灣分公司總經理陳嘉儀分享，盤點集團指標客戶，涵蓋的產業日趨廣泛，當中包括來自製造業、零售業、資訊科技業、電競業、諮詢服務業、餐飲業、建築及房地產業等大型企業。

展望2018年，陳嘉儀分享，第一線集團將針對便捷多點市場，構建SDWan解決方案。今年也是第一線加速全球化布局的年分，除了著重東南亞市場外，也於美國矽谷、德國法蘭克福新增兩個網路據點。此外，集團將繼續強化國際互動，構建高水平及性價比高的網路。

第一線也透露，去年度在台灣市場的業績表現超標，員工也領到相當不錯的年終，平均4個月以上，第一線目前在台員工數約60人。（編輯：林興盟）1070308

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