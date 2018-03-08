鈴木一朗重回夢想起源地 西雅圖再逐夢

（中央社台北8日綜合報導）17年前，鈴木一朗帶著行李，從日本職棒歐力士隊轉戰美國職棒西雅圖水手隊，繞了一圈後，鈴木一朗今天重回他在大聯盟的起點西雅圖，繼續追逐他的夢想。

1991年加入日本職棒的鈴木一朗，在10年的日職生涯中，締造無數輝煌的紀錄，但前輩野茂英雄在大聯盟闖出名堂之後，鈴木一朗在2001年毅然決定透過入札制度，成功加入西雅圖水手隊，開啟了他在美國職棒的傳奇生涯。

在鈴木一朗之前，日本職棒並沒有能在美職打出成績的野手，因此當時很多人帶著既期待又懷疑的複雜心情，但鈴木一朗在第一年就將所有的疑問掃空，他以打擊率3成50、242支安打包辦美聯新人王、MVP、安打王、盜壘王、打擊王及金手套獎，並幫助水手隊以隊史最佳的116勝，拿下美聯西區冠軍，掀起一陣一朗旋風。