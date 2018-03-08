報稅不讓財產曝光 券商教你4招

（中央社記者田裕斌台北8日電）報稅季節讓許多受子女申報扶養的長輩、或婚後與配偶合併報稅者，私房錢和身家財產在報稅時大公開，券商建議，如果對報稅的方式多了解，就不會在報稅季節讓財產漏了餡。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，越來越多人詢問金融商品的課稅方式，倒不見得是為了稅負考慮，而是不想留下所得紀錄，讓資料取得者可推算出財產狀況，財產的隱密性大破功。

舉例而言，夫妻合併申報下，所得和財產對枕邊人全都露；年長客戶擔心早年「贈與」或「寄放」子女名下的財產，在子女成年或婚後，財產或所得難以再「隱藏」；還有退休族捱不過高稅率子女的請託，要求申報扶養，擔心利息曝光恐引起不必要的困擾。