六角擬配股利4.5元 瓦城2月營收創高

六角國際受惠「Chatime日出茶太」海外布局展店成果及品牌全球整合，帶動國際營收成長，權利金與原物料收入上揚，新市場持續開發，去年合併營收新台幣24.97億元，年增19.26%，稅後淨利1.65億元，年增9.41%，每股稅後盈餘5.02元，其中，合併營收、稅後淨利均創下歷史新高。

六角董事會通過2017年度盈餘分配案，將配發現金股利4元，股票股利0.5元，配發比例高達9成；以六角7日收盤價89元計算，現金殖利率達4.5%。

在餐食品牌方面，六角旗下「杏子日式豬排」、「段純貞牛肉麵」及「大阪王將餃子」展店效益攀升，占整體營收比重逾3成，其中「段純貞牛肉麵」於上海開設首家分店，版圖正式邁向國際。

展望2018年，六角表示，與中國杭州瑞里進行股權戰略合作，旗下茶飲品牌「黑瀧堂」、「果麥」納入茶飲事業版圖，今年中國大陸店家數預計成長3成，與「Chatime日出茶太」國際展店計畫驅動下，目標放眼全球茶飲門市龍頭。

另外，六角今年2月合併營收2.3億元，年增44.49%，成長動能來自於農曆新年假期觀光人潮，帶旺餐飲業績，加上與中國大陸瑞里進行股權戰略合作，併購效益顯現，推升2月合併營收，累計前2月營收5.19億元，年增54.89%。

同為觀光股的瓦城2月營收在年節檔期助攻下，單月營收近4.45億元，再創歷史新高，月增達45.57%，年增31.07%，並帶動今年累計營收突破7.5億元。

瓦城表示，看好尾牙春酒訂席對比去年同期創下近雙位數成長，且需求首度延長至3月底，可持續為後市業績添柴。（編輯：鄭雪文）1070308