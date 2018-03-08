果菜批發市場開市 吳音寧：量價平穩

吳音寧從7日起至開市前都在第一批發市場和第二批發市場內巡視，她今天清晨在第一批發市場掌握整體拍賣情況時說，目前蔬菜到貨量沒有暴增，價格平穩，感謝產地農民調配。

台北果菜市場在今年農曆過年後休市多日，導致開市時蔬菜量增價跌，元宵節後，果菜市場再休3天，外界關注8日開市整體狀況。

（中央社記者劉建邦台北8日電）台北果菜市場休市風波，外界關注今天開市狀況，台北農產運銷公司總經理吳音寧說，蔬果到貨量沒暴增，價格平穩，感謝產地農民調配；北農統計蔬菜到貨量約2340噸，總均價新台幣19.9元。

平日蔬菜到貨量較大的第一批發市場，近上午8時，載送農產品的大型貨車幾乎都已入場，並前往卸貨區卸貨，有司機提到整個流程變得比較順暢。

北農主秘路全利受訪時說，目前第二批發市場已結束交易，至於第一批發市場仍有3、4輛運送農產品大型貨車持續入場卸貨，預估上午9時30分可完成拍賣，所有蔬菜都能順利交易。

他說，休市3天後開市，從過去數據來看，今天到貨量和總均價算平穩，主要是因農政單位針對產地的宣導以及貨源調節。

北農統計，今天蔬菜到貨量約2340噸，包含一市場約1638噸，二市場約702噸，總平均價為1公斤新台幣19.9元，和4日的蔬菜到貨量約2198噸、總均價為18.44元相比，小幅增加。

進貨量增加的菜種有甘藍、甘薯葉、花椰菜、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、茄子、番茄、甜椒、敏豆、玉米等，量減菜種有大白菜、蘿蔔、小白菜、青江菜、菠菱菜、萵苣菜、茼蒿、苦瓜等，其餘各菜種均略增減。

北農評估，因逢休市後到貨量增加不多，以及承銷需求預期增加影響，買氣尚可，交易市況平順。（編輯：唐聲揚）1070308