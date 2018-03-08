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中央社

康友去年EPS12.71元 今年本業看俏

中央社2018/03/08 09:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北8日電）輸液、疫苗廠康友-KY2017年合併營收新台幣43.05億元，年減0.69%，稅後淨利9.37億元，年增3.47%，EPS為12.71元，低於前一年度的13.9元。今年新廠能加入，本業成長可期。

康友表示，雖然去年受到人民幣貶值不利因素影響，營收成長動能受到壓抑，但透過新產能開出，加上產品組合調整，以人民幣計價合併營收持續增長。

2017年底康友整體輸液產能為6.3億瓶，較2016年底4.3億瓶大幅成長。

另外，康友2018年2月營收為3.51億元，年增17.27%，創歷來2月單月新高，合計前2月營收為7.13億元，年增26.78%，康友表示，今年冬季中國大陸北部及中部地區氣候寒冷，加上流感疫情嚴重，輸液需求大增，新產能逐漸開出，以應市場需求。

康友董事長黃文烈表示，大陸輸液市場洗牌戰開始，產能規模在1億瓶以下的廠商陸續出局。康友同步與當地藥廠合作，使用哈爾濱獸醫研究所配方進行藥證申請，藥證進度可望提前，第2季進入試產階段，藥證將同步取得。

康友表示，新產線擴產採階段式認證，去年兩條塑瓶及兩條軟袋輸液產線陸續完成認證並正式投產銷售，今年另兩條塑瓶線也將認證完成，整體年產能可望達到7.3億瓶，本業成長可期。

印尼禽流感疫苗為新的成長引擎，目前已完成廠房主體及綜合辦公樓等附屬建築的土建工程，後續安裝及裝修工程已陸續展開，產品研發註冊工作亦同步推進，預計第2季完成整體驗收，第3季開始試生產並進行銷售。(編輯：趙蔚蘭)1070308

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