鈴木一朗回水手 笑稱盼以投手與大谷對決

（中央社記者黃名璽東京8日專電）旅美的日本棒球明星鈴木一朗重回西雅圖水手隊，跟另一位在美國發展的日本球星大谷翔平同屬美國聯盟，將有19場對戰，鈴木一朗笑稱，如果可以，希望以投手身分跟大谷對決。

現年44歲的鈴木一朗與前東家西雅圖水手隊，簽下一年75萬美元合約，且依據表現，可提高到200萬美元。

日本每日體育報導，鈴木一朗在記者會上談到效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的大谷翔平說，他過去與大谷私下碰過幾次面，去年12月大谷加盟天使隊時，兩人也有互傳訊息。

鈴木一朗說，他的年齡比大谷大21歲，說兩人是父子也不奇怪，「但心理上來說，他是父親，我是小孩」，引發一片笑聲。