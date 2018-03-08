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川普關稅激勵 美國鋼鐵將重啟工廠 召回500名員工

鉅亨網2018/03/08 09:15
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美國鋼鐵 (US Steel) (X-US) 執行長 David Burritt 週三表示，由於川普總統對鋼鐵和鋁徵收的心關稅，美國鋼鐵將重啟國內一座鋼鐵工廠。

「我們真的很高興，能夠告訴我們在伊利諾斯州 Granite City 社區的員工，我們將召回 500 名員工。」

美國鋼鐵將重啟伊利諾斯州 Granite City Works 綜合工廠的兩座高爐和煉鋼設施，重啟過程可能耗時達 4 個月。

Burritt 表示，該設施自 2015 年 12 月以來就開始閒置，他歸咎於不公平的貿易行為。「如果你沒有銷售對象，你就沒法賺錢，就只好把工廠關了。」

但華爾街和華府本身也有人懷疑這項川普關稅是否真能有效喚回鋼鐵工作，因為鋼鐵業已經持續多年走下坡了。

Burritt 大讚川普這項關稅政策是「勇敢的領導」。

川普上週四提案，欲徵收進口鋼鐵 25% 關稅、進口鋁 10% 關稅，此舉與白宮經濟顧問科恩 (Gary Cohn) 的想法背道而馳，因此川普宣布後，科恩便掛冠而去。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）週三表示，白宮並非想用關稅來「摧毀世界」，也指出川普採開放態度，如果重新議定的 NAFTA 達成協議，該新關稅適用對象也可望排除美國貿易夥伴加拿大和墨西哥。

Caterpillar 前財務長 Burritt 表示，「這感覺像我們的復興時代正要開始了，我們總算做對了這件事，這很重要，現在終於要開始了。」他認為，美國的力量就要靠這關稅了，「你必須要能夠在美國製造東西，如果你拿走我們製造東西的能力，就不會有真正的社會。」

「想想英國就知道，過去英國有強大的製造基礎，現在沒了。如果你不能製造東西，就不會有強盛的國家，就不能保障自身，最後就會淪落到希臘或甚至波多黎各那樣。」

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