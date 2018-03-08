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中央社

台塑：第2季日韓廠歲修 塑料需求旺看漲

中央社2018/03/08 09:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北8日電）台塑企業看好元宵節後下游客戶陸續開工，塑化原料需求加溫，台塑董事長林健男表示，除基本需求旺之外，日韓多家PVC、PE工廠第2季停工歲修，供給減少下，推升價格上漲。

林健男表示，大部分下游客戶春節停工至元宵節後才開工，加上2月出貨天數少，部分訂單延至3月出貨；另外，印度市場看旺，3月到6月亞洲部分輕油裂解廠歲修，帶動乙烯、丙烯產品價格比去年第4季上揚，估計第1季營業額較去年第4季成長。

林健男認為，台塑第2季開工率預估超過92%，各式石化產品的銷量和價格會比第1季好，推升第2季營業額。

林健男分析，用途廣的PVC(聚氯乙烯)冬季過後進入需求旺季，主要是印度將於明年4月到5月國會大選，印度提前在2月初公布的預算，其中推動農業及鐵路基礎建設，大幅帶動第2季PVC需求；同時美國目前新屋開工率較去年底提高10%，且積極推動基礎建設，PVC需求上揚，預估美國PVC出口量將逐漸減少。

除需求旺之外，包括日本和韓國第2季有多家PVC廠歲修，合計停產的產能達141萬公噸(日本約占117萬公噸、韓國24萬公噸)，占亞洲產能4.2%，供給減少，價格當然看漲。

在春節過後需求增加，PE(聚乙烯)供給也因工廠歲修而產量減少，推升價格。林健男說，春節過後管材市場需求增加，預期HDPE(高密度聚乙烯)第2季後市買氣熱絡，價格維持高檔；近期中國大陸和越南LLDPE(線性低密度聚乙烯)帆布市場需求佳，另中國大陸春耕農膜及孟加拉新年包裝材薄膜需求將逐漸增加，預期買氣可望提升。

他強調，亞洲第2季預計有6座PE廠歲修，其中HDPE廠合計60萬公噸，占亞洲產能2%；LLDPE合計有127萬公噸，占亞洲產能6%，供給減少，有利PE價格維持高檔。(編輯：陳永昌)1070308

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