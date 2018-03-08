NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈交通號誌成謎題　南屯警花寓教於樂微型保險　雲縣有效率完成理賠事宜跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

和大2月營收同期次高 3月Q1拚新高

中央社2018/03/08 09:20
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車傳動系統製造廠和大自結2月合併營收新台幣5.08億元，創歷史同期次高。法人預估和大3月業績可創單月新高，第1季業績衝單季新高。

和大自結2月合併營收5.08億元，較1月6.29億元減少19.29%，比去年同期5.53億元減少8.25%。

和大2月營收受到農曆春節工作天數減少影響，不過大部份客戶需求穩健，加上嘉義大埔美廠第一期4條AI智能化工業4.0生產線挹注，法人表示，和大2月營收仍來到歷年同期次高。

累計今年前2月和大自結合併營收11.37億元，較去年同期10.9億元成長4.28%，創歷史同期新高。

展望第1季，法人預估和大3月業績可再創歷史單月新高，第1季業績可創歷史單季新高。

在產能布局，嘉義大埔美廠第一期第5條到第7條生產線已正式取得客戶認證，3月份正式導入量產，和大嘉義大埔美廠第一期共有7條AI智能化生產線現已全部導入量產。

嘉義大埔美廠第二期廠房已經蓋廠完成，並取得使用執照，原有客戶新專案及新客戶新專案訂單陸續確定，和大現正進行第一期第8條生產線及第二期6條AI智能化生產線，編號第9條到第14條生產線規劃，預定在今年12月底、明年2019年3月底分2梯次入廠安裝、定位、試車完成。（編輯：郭萍英）1070308

電視品牌商減少採購 3月電...台塑：第2季日韓廠歲修 塑...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan