巴西婦女被殺害 約兩小時發生一件

（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）巴西新聞網站G1參考各州2017年的官方數據完成的一項調查顯示，每天平均有12名女性被殺害，去年共發生4473宗蓄意謀殺案，其中946宗的殺人動機源於仇視女性。

2017年的蓄意謀殺女性案件數量與2016年相比，增加了6.5%，而且還有幾州未完成統計，顯示實際數量可能更多。

巴西公共安全論壇代表布恩諾（Samira Bueno）表示，婦女節沒有什麼可慶祝的，去年巴西每2小時就有1名婦女遇害，每10萬名女性中有4.3人死亡。根據世界衛生組織的最新報告，巴西在83個調查國家中，針對女性暴力排名第7。