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中央社

巴西婦女被殺害 約兩小時發生一件

中央社2018/03/08 09:14
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）巴西新聞網站G1參考各州2017年的官方數據完成的一項調查顯示，每天平均有12名女性被殺害，去年共發生4473宗蓄意謀殺案，其中946宗的殺人動機源於仇視女性。

2017年的蓄意謀殺女性案件數量與2016年相比，增加了6.5%，而且還有幾州未完成統計，顯示實際數量可能更多。

巴西公共安全論壇代表布恩諾（Samira Bueno）表示，婦女節沒有什麼可慶祝的，去年巴西每2小時就有1名婦女遇害，每10萬名女性中有4.3人死亡。根據世界衛生組織的最新報告，巴西在83個調查國家中，針對女性暴力排名第7。

女性凶殺案特別警局警長魯培（Janderson Lube）表示，因涉及販毒，愈來愈多的婦女遇害；她們因受伴侶影響捲入毒品世界，結果受到傷害。

調查顯示，北大河州（Rio Grande do Norte）每10萬女性中有8.4人死亡；馬托格羅索州（Mato Grosso）仇視女性的殺人案最多，每10萬女性中4.6人死亡。

魯培表示，根據受害人家屬提供的訊息，警方就可以判斷出兇手的殺人動機是否源於仇視女性，還是因為參與某個犯罪組織或幫派而死亡。

魯培指出，仇視女性的凶殺案通常發生在家庭環境中，且往往是婦女遭受長期暴力，最後變成凶殺案的受害人，因此在每起悲劇發生前，幾乎都有跡可循。

凶殺案件的調查難度通常較大，更何況涉及毒品。魯培表示，如果犯罪行為在凌晨或晚上發生，沒有證人，警方調查起來將更加困難。（編輯：紀錦玲）1070308

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