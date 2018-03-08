很有針對性 歐盟草擬報復名單 美花生醬橙汁入列

《星島日報》援引英國廣播公司 (BBC) 報導，歐盟已列出針對 100 種美國貨品的名單，總值 28.3 億歐元，包括 T - 恤、化妝品、電單車、遊艇、粟米等農產品、鋼鐵等工業產品。這份名單周一已通傳給歐盟 28 個成員國，各成員國的貿易專員會在周三討論。

歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫 (Cecilia Malmstroem) 昨 (7) 日表示，歐盟已草擬一份美國產品名單，一旦美國向鋼鋁徵收關稅，名單上的產品將會受到報復，名單產品涵蓋鋼鐵、工業產品及農業產品等種類，「某幾種波本威士忌、花生醬、紅莓、橙汁包括在內。」

歐盟周三 (7 日) 警告，如果美國總統川普落實向鋼鋁加徵關稅，便會向美國旗艦產品包括花生醬、橙汁等採取報復措施。據報，歐盟已列出針對 100 種美國貨品的名單。

名單中的多種產品對美國來說都有很大政治影響，例如波本威士忌產於肯塔基州，那裏是參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 的家鄉，而橙汁是佛羅里達州的主要出口產品，該州是美國選舉中的搖擺州。數天前，歐盟官員已點明會向波本威士忌、哈利電單車、Levi's 牛仔褲加徵關稅。

此外，馬爾姆斯特倫說，歐盟也考慮採「保障」措施保護自家產業，限制歐盟的鋼鋁進口數量，以阻止外國產品湧入歐洲市場。世界貿易組織 (WTO) 規範允許這類措施。她表示，美國加徵關稅行為將威脅到歐盟成千上萬的就業機會，歐盟必須堅決採取行動，歐盟仍然希望被排除在美國此次徵稅名單之外。

美國進口鋼鐵的第 6 大來源國土耳其也正考慮相關反制措施。土耳其《國民報》刊登總統經濟顧問埃特姆的文章說，土耳其正考慮提高對美國棉花的進口關稅稅率，以回擊美國對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅的決定。

土耳其境內許多紡織企業與 Nike、Adidas 等國際服裝企業有業務往來。土官方統計顯示，該國前年從美國進口棉花金額逾 5 億美元。