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影／A400M與A380滯銷　空巴裁員3700人

記者呂烱昌／綜合報導2018/03/08 10:14
空中巴士 A380展示影片。更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

由於 A380 巨無霸客機與 A400M 運輸機銷量不如預期，空中巴士( Airbus )集團宣布將裁員 3,700 人，以因應 A380 與 A400M生產線減產。

空巴 7 日發布聲明表示，將裁減法國、德國、西班牙與英國共 3,700 名員工，這項聲明是在與歐洲工作委員會( European Works Council)會晤之後發布。空中巴士也表示，將為多數被裁員的員工尋找工作機會。

空巴表示，A400M 運輸機產量將由今年15架，減至 2019 年 11 架，2020 年將只剩每年 8 架產量。A380 也將從年產 12 架減至年產 6 架。

A400M 是一款四渦輪旋槳發動機戰術運輸機，主要用來滿足歐洲國家對軍用運輸機的需求，A400M 最多能載重 37 噸的貨物，最多可搭載 116 名全副武裝的士兵或傘兵，比美國 C-130 運輸機的 19 噸來得多。但是 A400M 飽受交機延遲與生產費用暴漲困擾，每架價格已超過 1.2 億歐元，導致許多國家改購買其他運輸機。

西班牙負責生產A400M的機翼，在 A400M 將減產後，工廠將轉為生產 C-295 運輸機，以及其他維修與保養業務。

在今年杜拜航展上，雖然 A380 獲得阿聯酋( Emirates )航空 20 架訂單，另有 16 架選擇權，合約總值 160 億美元。但是仍無法挽救四發動機客機不受航空公司青睞的命運，航空公司普遍認為四發動機客機耗油、經濟效率低，因此包括 A380 與波音 747 客機的訂單逐年減少，波音甚至考慮關閉 747 巨無霸客機的生產線。


▲四發動機客機由於耗油，不受航空公司青睞，因此A380銷量遠不如其他雙發動機客機。（圖／空中巴士 )

關鍵字空巴a380a400m波音
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