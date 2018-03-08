影／A400M與A380滯銷　空巴裁員3700人

由於 A380 巨無霸客機與 A400M 運輸機銷量不如預期，空中巴士( Airbus )集團宣布將裁員 3,700 人，以因應 A380 與 A400M生產線減產。

空巴 7 日發布聲明表示，將裁減法國、德國、西班牙與英國共 3,700 名員工，這項聲明是在與歐洲工作委員會( European Works Council)會晤之後發布。空中巴士也表示，將為多數被裁員的員工尋找工作機會。

空巴表示，A400M 運輸機產量將由今年15架，減至 2019 年 11 架，2020 年將只剩每年 8 架產量。A380 也將從年產 12 架減至年產 6 架。