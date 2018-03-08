前俄諜在英離奇命危 證實接觸神經毒劑

他還說：「現階段，我不會針對已驗明的確切物質提供進一步資訊。」

法新社報導，警方表示，政府專家的科學檢驗已驗出凶嫌使用的特定神經毒劑，「將有助追溯源頭」，但羅利拒絕提供細節

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）助理局長羅利（Mark Rowley）告訴記者：「警方已將此視為一宗牽涉神經毒劑的謀殺未遂重大案件。」

（中央社倫敦7日綜合外電報導）前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒數天前疑似接觸不明物質後，倒在英國一處購物中心外，警方今天表示，他們遭人以神經毒劑謀殺未遂，性命垂危。

66歲的斯克里帕爾和33歲女兒尤莉亞（YuliaSkripal）4日失去意識，倒在英格蘭西南部索爾茲伯里（Salisbury）一處購物中心外的長椅，目前人在醫院，情況危急。斯克里帕爾在2010年「間諜交換」後移居英國。

羅利說：「不幸的是，還有一名在第一時間抵達現場的警員也中毒，送醫治療後，情況同樣危急。」

警方說，數以百計反恐幹員「日以繼夜」投入調查，檢視大量閉路電視影像，以建立受害者活動時間表。

斯克里帕爾過去在俄羅斯軍事情報機關任職，因為遭控替英國軍情六處（MI6）刺探情報，2006年遭俄羅斯判處13年徒刑，但在美俄2010年展開備受關注的間諜交換行動後，獲得英國庇護。

警方表示，對各種可能情況抱持開放態度，不過外交大臣強生（Boris Johnson）昨天轉彎抹角地提到俄羅斯。

他談及直言批評克里姆林宮的前俄羅斯間諜李維寧科（Alexander Litvinenko）2006年在倫敦遭毒殺案件；英國將他的死歸咎於俄羅斯。

莫斯科當局則指控政治人物和記者激起反俄情緒，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說，這起故事「馬上被用來在媒體發起反俄羅斯運動」。

沙卡洛娃稍早表示，強生的說法很「荒唐」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1070308