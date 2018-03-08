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美股漲跌互見　蘋概股亮眼激勵　台股早盤漲逾百點

記者許家禎／台北報導2018/03/08 09:55
▲台北股市3月8日開盤漲43.11點，加權股價指數以10788.43點開出，早盤一度漲逾80點。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台北股市3月8日開盤漲43.11點，加權股價指數以10788.43點開出，早盤一度漲逾80點。（圖／NOWnews 資料照片）

台北股市今（8）日開盤漲43.11點，加權股價指數以10788.43點開出，早盤漲逾百點，站上10800點大關，最高來到10847點。各類股部分，早盤電子漲近1%、金融漲0.3%。其他，半導體與光電股漲逾1%。個股部分，指標股台積電漲1%以上、鴻海漲0.7%。群創、友達、南亞科與宸鴻皆強勢漲逾2%，聯電每股擬配0.7元現金股利，創7年來新高，早盤衝漲停。

美股昨（7）日漲跌互見，其中道瓊工業平均指數收低82.76點，漲幅0.33%至24801.36點；那斯達克指數收高24.64點，漲0.33%，來到7396.65點；S&P 500指數收低1.32點，漲幅0.05%，來到2726.80點；費城半導體指數收高4.00 點，漲幅0.29%，來到1400.47點。

台北股市昨日收盤跌39.02點，收在10745.32點，跌幅0.36%，成交金額新台幣1207.36億元。台股今（8）日開盤漲43.11點，加權股價指數以10788.43點開出，沒多久站上10800點，並漲百點來到10847點。各類股部分，早盤電子漲近1%、金融漲0.3%。其他，半導體與光電股漲逾1%，另外生醫、機電、玻璃漲1%上下。

個股部分，指標股早盤台積電漲1%以上，來到249.5元。鴻海漲0.7%，來到89.2元。大立光來到盤上3695元的位置。群創與友達強勢漲逾2%，分別來到13元與13.25元。南亞科也漲2.5%以上，宸鴻則漲近4%，來到73元。其他蘋概股如日月光、國巨、旺宏、美律、精材都漲超過1%，業成也漲6%以上，表現亮眼。

 

關鍵字台股美股蘋概股10800點
台股開漲　台幣早盤升貶互見聯電啟動庫藏股機制　股價飆衝漲停

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