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雪霸保育志工　高山雪季最溫暖的那雙手

記者黃玿琮／台中報導2018/03/08 10:03
▲雪霸保育志工冒著嚴寒爬上三六九山莊屋頂上，清除太陽能板的積雪，讓山莊得以恢復光明。(圖／雪霸國家公園管理處提供)
▲雪霸保育志工冒著嚴寒爬上三六九山莊屋頂上，清除太陽能板的積雪，讓山莊得以恢復光明。(圖／雪霸國家公園管理處提供)

冒著攝氏零下5度的嚴寒在雪山三六九山莊屋頂上，清除太陽能板的積雪，讓山莊恢復光明。在積雪50公分的黑森林裡，標綁雪季路標，讓山友有正確的步道可以走。伸手幫忙包紮、安撫受傷的山友。這就是讓山友們在高山雪季中，感到最溫暖的雪霸國家公園保育志工那雙手。

雪霸國家公園管理處指出，從104年雪季開始，就安排具豐富雪地經驗的保育志工擔任雪季指導員，在雪山地區三六九山莊值勤，並提供相關服務；包含協助山友正確使用雪攀裝備、雪況路況水況的資訊流通或處理突發狀況，均獲得山友正面的回響與支持。

而今(107)年雪霸處將「雪季管制期」調整為「雪季服務期」之後，雪霸保育志工提供了更貼心與更廣泛的登山服務，讓山友能在寒冷的高山地區上感受到雪霸保育志工溫暖的付出。年初的寒流，讓攀登雪山的重要基地「三六九山莊」屋頂太陽能板覆滿積雪，致使山屋內LED燈無電可用，為恢復山莊的光明，吳峻德與鄭朝雄2位志工攀上屋頂清除積雪，讓三六九山莊恢復供電，造福山友。

▲雪霸保育志工冒著嚴寒爬上三六九山莊屋頂上，清除太陽能板的積雪，讓山莊得以恢復光明。(圖／雪霸國家公園管理處提供)

2月初大雪過後，有山友不慎在圈谷滑落致使臉部挫傷，也是志工協助並予以包紮安撫，讓該名山友得以平安下山。志工也前往水源地清除異物，讓山屋可繼續供水；也在黑森林中與主稜下翠池步道上，協助標綁指示牌或於山莊內服務山友等，都能看見雪霸保育志工的影子。

此外，因今(107)年雪季降雪量是雪霸園區近年最高的一年，圈谷積雪幾達1公尺高，也因積雪甚厚與多處路段結冰，致使雪季登山難度提升不少；但因保育志工適時提供山區最新雪況路況並回報於「雪霸國家公園登山資訊分享站」臉書網站，讓山友上山前可收集資訊，做足雪攀準備及風險評估，有效降低雪季登山風險。

雪霸處表示，保育志工未來仍將秉持著「服務、學習、成長、傳承」的精神與態度，除為保護雪山地區的生態資源外，亦將持續在雪霸園區每一處角落為山友服務，伸出最溫暖的那雙手。

關鍵字雪霸保育志工雪霸國家公園三六九山莊
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