醫療創新 華晶科人工胰臟今年量產

（中央社記者韓婷婷台北8日電）華晶科技接受國際知名醫療大廠委託，進行人工胰臟相關產品設計與軟體研發製造，目前已進入臨床實驗階段，預計下半年量產。
2017年10月底克利夫蘭臨床協會 (ClevelandClinic) 所主辦的醫療創新高峰會，由醫生和科學家組成的評委會公布2018年十大醫療創新成果，人工胰臟產品名列第一位，華晶科技是人工胰臟相關產品的研發製造廠之一。
華晶科技表示，投入人工胰臟相關產品設計與軟體研發，包含產品微型化設計、無線通訊、精密控制、高可靠性系統設計、最高規格的醫療產品開發程序、醫療軟體開發、精準的產品生產製造，於2017年底研發完成，目前已進入臨床實驗的醫療驗證階段。
2008年華晶科技跨足醫療產品領域，經過長達3年的研發階段，獲得國際一線大廠高階血糖機ODM訂單，並於2011年底開始量產出貨。
華晶科表示，糖尿病患者必須每天皮下注射胰島素，病患需隨身自備酒精棉球和學會注射技巧，讓許多病患遲遲不願意接受胰島素注射，造成嚴重而且不可回復的慢性併發症。
有鑑於此，醫療廠商開始研究如何解決問題，華晶科技於2012年接受國際知名醫療大廠委託，進行人工胰臟相關產品設計與軟體研發製造，期盼能提供糖尿病患者更良好的生活品質，並預計2018年下半年量產。
隨著科技進步，人工胰臟產品可以為糖尿病患者提供連續且準確的胰島素注射。這項新產品可持續監測血糖，結合智慧醫療及時給予病患適時適量的胰島素注射，取代了患者需自行注射的傳統方式。（編輯：鄭雪文）1070308