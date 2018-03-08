醫療創新 華晶科人工胰臟今年量產

（中央社記者韓婷婷台北8日電）華晶科技接受國際知名醫療大廠委託，進行人工胰臟相關產品設計與軟體研發製造，目前已進入臨床實驗階段，預計下半年量產。

2017年10月底克利夫蘭臨床協會 (ClevelandClinic) 所主辦的醫療創新高峰會，由醫生和科學家組成的評委會公布2018年十大醫療創新成果，人工胰臟產品名列第一位，華晶科技是人工胰臟相關產品的研發製造廠之一。

華晶科技表示，投入人工胰臟相關產品設計與軟體研發，包含產品微型化設計、無線通訊、精密控制、高可靠性系統設計、最高規格的醫療產品開發程序、醫療軟體開發、精準的產品生產製造，於2017年底研發完成，目前已進入臨床實驗的醫療驗證階段。