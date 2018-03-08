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中央社

東陽前2月營收同期高 第1季拚同期高

中央社2018/03/08 09:47
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）東陽前2月自結合併營收新台幣39.77億元，創同期新高。展望第1季，法人預估業績可望優於去年同期，有機會拚同期新高。

東陽自結2月合併營收17.53億元，較1月22.24億元減少21.1%，比去年同期18.76億元減少6.56%。東陽指出，2月營收因逢農曆春節假期工作天數少因素影響。

累計今年前2月東陽自結合併營收39.77億元，較去年同期38.04億元成長4.54%，創同期新高。

展望第1季，法人預估業績可望優於去年同期，有機會拚同期新高。

在售後維修市場（AM）部分，東陽AM事業2月營收10.85億元，前2月自結累計營收24億元。

東陽今年AM重點擴建生產線順利量產及製程改善，達到提高品質及降低成本的目的，發揮多樣少量彈性生產；另外加快新產品上市時程，提高AM市場業績。

在原廠委託製造（OEM）部分，東陽OEM事業2月營收6.68億元，較去年同期成長7%，前2月自結累計營收15.77億元，較去年同期累計成長24%，雙雙創同期新高。

東陽OEM設立台灣及中國大陸廣州研發中心，開發兩岸及全球汽車內外裝新部品。公司指出，塑膠部品是未來汽車零件輕量化的發展重點，電動車、自駕車成為趨勢，可望帶動未來業績成長。（編輯：林興盟）1070308

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