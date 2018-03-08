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中央社

慶祝國際婦女節 加州麥當勞標誌M變成W

中央社2018/03/08 09:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社林伍德7日綜合外電報導）民眾如行經美國加州林伍德的麥當勞（McDonald's）時，可能會對「顛倒」標誌充滿疑惑；因為以往金拱門、典型的M標誌，如今翻轉成了W。其實這是為了慶祝3月8日國際婦女節。

一名麥當勞代表在電子郵件中告訴「財經內幕」（Business Insider），顛倒標誌是為了「慶祝世界各地的女性」。

「財經內幕」網站報導，林伍德（Lynwood）加盟業者威廉斯（Patricia Williams）翻轉自家麥當勞的標誌，來慶祝國際婦女節（International Women'sDay）。

麥當勞表示，所有數位平台標誌明天全都會顛倒，包括推特（Twitter）和Instagram。其中100間麥當勞餐廳也將有特別「包裝，員工襯衫、帽子和袋子填充物」來慶祝婦女節。

麥當勞全球多元化部門負責人路易斯（WendyLewis）聲明表示：「為了慶祝世界各地的女性，這是我們品牌史上第一次，為了國際婦女節翻轉金拱門標誌，以紀念世界各地女性的卓越成就，特別是在我們餐廳。」

CNBC Make It.網站報導，麥當勞發言人阿明（Lauren Altmin）說：「我們的多元化讓我們在美國引以為傲，我今天自豪地向大家分享，我們6/10餐廳經理是女性。」（譯者：葉俐緯/核稿：徐睿承）1070308

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