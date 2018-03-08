慶祝國際婦女節 加州麥當勞標誌M變成W

（中央社林伍德7日綜合外電報導）民眾如行經美國加州林伍德的麥當勞（McDonald's）時，可能會對「顛倒」標誌充滿疑惑；因為以往金拱門、典型的M標誌，如今翻轉成了W。其實這是為了慶祝3月8日國際婦女節。

一名麥當勞代表在電子郵件中告訴「財經內幕」（Business Insider），顛倒標誌是為了「慶祝世界各地的女性」。

「財經內幕」網站報導，林伍德（Lynwood）加盟業者威廉斯（Patricia Williams）翻轉自家麥當勞的標誌，來慶祝國際婦女節（International Women'sDay）。