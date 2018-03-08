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日本第四季GDP年率成長1.6% 唯庫存堆高 漲薪

鉅亨網2018/03/08 09:53
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日本政府週四公布，日本第四季 (10-12 月) 經濟成長年率 1.6%，較初值報告成長率 0.5% 大幅上修，季增 0.4%。
 

日本已連續8季經濟成長
日本已連續 8 季經濟成長

截至 12 月份，日本這全球第三大經濟體已經連續 8 季經濟成長，近 30 年來最長的一次成長趨勢，彭博社認為，此係因全球對日本出口的需求激勵了企業獲利創新高，也增加了企業投資。

然而，工資成長和家庭支出仍黯淡，一月份關鍵指數包括工業生產等也暗示第一季成長恐放緩，或甚至令人失望。第四季堆高的庫存恐會拖累第一季的表現。

日本內閣於上月 14 日表示，日本 GDP 較前季上升 0.1%，係因消費和資本支出等力道增強。

經濟學家觀點：

高盛經濟學家 Takashi Shiono 認為，「資本支出和庫存是上修的關鍵理由。接下來，我們可能會看到經濟成長腳步放慢，工資上漲不夠多，這使得家庭不太可能提高支出，日圓強勁也對企業獲利造成威脅，這可能會讓企業和消費者的信心降溫。」

東海東京研究中心首席經濟學家 Hiroaki Muto 表示，「今天數據是上修了，包括投資，但庫存堆高，這意味我們在還沒有看到訂單前，還不能慶祝。」他指出電子零組件的庫存上升。

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