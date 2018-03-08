廣編／三菱重工商用中央空調　KXZ旗艦機種磅礡登台

川菱工業集團7日舉辦2018三菱重工空調新品發表會暨45週年慶祝大會。川菱工業代理之三菱重工商用中央空調產品線2018旗艦機種正式登台，從多聯冷暖變頻SCM系列一對三到一對六，其中一對五及一對六機種為業界僅有；Micro KX 4到6馬力VRF系列也是業界體積最小，現場同步展出KXZ系列商品，包含側吹KXZ LITE VRF 8馬與10馬系列，以及首度發表的旗艦機種KXZ上吹系列 - 其中VRF單機最大到20馬，為業界佔地面積最小。組合機可達60馬，CSPF領先業界能效，希望三菱重工完整的空調產品能成為業界最佳選擇，三菱重工空調和川菱工業集團再次攜手發表高端旗艦新品，期許為台灣家電業立下創新標竿。

全新上市KXZ高性能變頻多聯中央空調2018年旗艦機種採航太級空氣管理科技，室外機可從單模組 – 10馬(HP)至20馬(HP)，延伸至三模組，最大可達60馬(HP)，在相同馬力數下能節省更多安裝空間及成本；此外，KXZ還可連結室外機最高達80台，適合運用於大坪數空間。KXZ系列標準模組CSPF（冷氣季節性能因素）平均值為5.17，符合國家能源效率1級標準，超高標準CSPF數值表現完美呈現高效節能環保。另外，KXZ在極端氣溫下能穩定安全運行，制冷在-15°C至46°C，制熱在-20°C至15.5°C，挑戰業界最廣溫度運轉範圍，能應對各種嚴苛戶外環境。目前全台已有多家醫院、知名飯店集團、豪宅以及公家廠辦案皆已指名採用KXZ系列產品。

除室外機種外，三菱重工空調室內機分為5種形式，分別為天花板崁入四方吹型、高靜壓/低中靜壓/小巧靈活吊隱型及壁掛型。因應現今社會空氣污染值逐漸升高，危害人體健康，現有機種搭配規劃全熱交換器產品由外帶入轉換新鮮空氣，特別針對調節空氣溫濕度、過敏原、污染等特徵抑制細菌等過敏原孳生；而壁掛型機種擁有三菱重工空調獨家技術 - 透過天然酶酵素，抑制過敏原並殺菌之過敏原清淨濾網，經由除臭分子脫臭，可重複使用的光觸媒可洗式除臭濾網所形成的「新過敏原清淨系統」，再加上24小時負離子電石塗裝板，讓使用者在無須額外支付電費的情況下，使房間空間空氣更清新。